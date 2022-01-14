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Путин назначил Грызлова новым послом в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру нового посла в Белоруссии.

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — сообщается 14 января в указе, который опубликован на портале правовой информации.

Сообщение о возможной смене главы российской дипмиссии появилось в декабре.

В марте прошлого года глава государства назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии.

Борис Грызлов занимает должность председателя Высшего совета партии «Единая Россия» с 2002 года. В его задачи входило «общее политическое руководство деятельностью партии» и представительство «Единой России» во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях. С 2015 года он был представителем России в трёхсторонней контактной группе по Украине.

Кроме того, с 2001 по 2003 год Грызлов возглавлял Министерство внутренних дел России. А с 2003-го по 2011-й занимал пост спикера Госдумы.

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Комментарии (3)

ЧижПыж
Назначили по единственному критерию: наличие усов.
Danik
Ну а куда ж его? Это верно! )))
AndrewBarsik
Дело разрушения российско-белорусских отношений теперь в надёжных руках.
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