Путин назначил Грызлова новым послом в Белоруссии

Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру нового посла в Белоруссии.
«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — сообщается 14 января в указе, который опубликован на портале правовой информации.
Сообщение о возможной смене главы российской дипмиссии появилось в декабре.
В марте прошлого года глава государства назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии.
Борис Грызлов занимает должность председателя Высшего совета партии «Единая Россия» с 2002 года. В его задачи входило «общее политическое руководство деятельностью партии» и представительство «Единой России» во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях. С 2015 года он был представителем России в трёхсторонней контактной группе по Украине.
Кроме того, с 2001 по 2003 год Грызлов возглавлял Министерство внутренних дел России. А с 2003-го по 2011-й занимал пост спикера Госдумы.