Znak.com: Послом РФ в Белоруссии может стать Борис Грызлов

Новым главой российской дипмиссии в Белоруссии может стать председатель Высшего совета «Единой России» и полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Об этом 22 декабря сообщает Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме.



Собеседник издания указал, что думский комитет по делам СНГ мог уже одобрить кандидатуру Грызлова.



Окончательное решение о назначении посла примет президент Владимир Путин.



В марте этого года глава государства назначил Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии.

