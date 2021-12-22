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Znak.com: Послом РФ в Белоруссии может стать Борис Грызлов

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Новым главой российской дипмиссии в Белоруссии может стать председатель Высшего совета «Единой России» и полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Об этом 22 декабря сообщает Znak.com со ссылкой на источник в Госдуме.

Собеседник издания указал, что думский комитет по делам СНГ мог уже одобрить кандидатуру Грызлова.

Окончательное решение о назначении посла примет президент Владимир Путин.

В марте этого года глава государства назначил Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии.

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Комментарии (4)

RMN
Поделом тебе опала!
***_555
Нарегулирует там так же, как на Украине?
iigaza
К нам на утрений рассол
Прибыл, братский наш, посол.
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