Россиянка, мать трёх детей погибла в ходе беспорядков в Казахстане

Гражданка России погибла во время акции протеста в Жамбылской области.



«В городе Тараз (Жамбылская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России», — сообщает 14 января посольство России в Казахстане на своей странице в Facebook.



Погибшей женщине не было и 30 лет. Она была матерью троих детей. Нападение на нее было совершено, когда она покидала место работы.



Российская дипмиссия направила запрос в правоохранительные органы республики с требованием расследовать преступление. Дипломаты выразили надежду на то, что личности преступников будут установлены, после чего их накажут по всей строгости закона.

