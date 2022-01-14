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Россиянка, мать трёх детей погибла в ходе беспорядков в Казахстане

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Гражданка России погибла во время акции протеста в Жамбылской области.

«В городе Тараз (Жамбылская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России», — сообщает 14 января посольство России в Казахстане на своей странице в Facebook.

Погибшей женщине не было и 30 лет. Она была матерью троих детей. Нападение на нее было совершено, когда она покидала место работы.

Российская дипмиссия направила запрос в правоохранительные органы республики с требованием расследовать преступление. Дипломаты выразили надежду на то, что личности преступников будут установлены, после чего их накажут по всей строгости закона.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. В ходе беспорядков происходили нападения на правительственные объекты, магазины, банки, офисы партий. Был захвачен аэропорт Алма-Аты. В стране был введён режим ЧП, отключён Интернет. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера».

СМИ сообщили о «зачистке» силового аппарата от ставленников прежнего президента, Назарбаева. 8 января экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. 13 января стало известно, что экс-председатель КНБ и двое его заместителей проверяются «по фактам, направленным на насильственный захват власти».

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали.

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Комментарии (1)

П33/11-2
а "Фъ" не хочет провести расследование и выяснить, кем и где работала 30тилетняя мать троих детей в какой-то глуши, практически на границе с Киргизией, где и местным-то не особо работа "светит"?
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