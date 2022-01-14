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ЦБ повысил официальный курс евро на 1,4 рубля

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Банк России установил официальный курс иностранных валют к рублю на 15–17 января. Курс евро вырос на 1,4338 рубля, до 86,88 рубля.

Курс доллара на выходные регулятор повысил меньше — на 1,19827 рубля, до 75,7668 рубля.

На изменение курса валют, в частности, повлияло заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что США и НАТО не готовы выполнять ключевые требования России и переговоры сторон зашли в тупик. Рубль и российский фондовый рынок отреагировали на его слова падением. На следующий день оно продолжилось. По мнению аналитиков швейцарского инвестбанка Credit Suisse, основным негативным фактором для российского рынка в 2022 году будут именно геополитические риски.

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Комментарии (2)

mikkola2008
Большой вопрос, а у нас когда нибудь падает курс? Или плешивый вообще решил всех в нищету загнать?
HomerMP
Спасибо Владимиру Владимировичу! Верю что он может поднять градус еще выше.
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