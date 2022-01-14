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Российский фондовый рынок второй день падает. Курсы доллара и евро растут

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Ключевые российские биржевые индексы снижаются второй день. Утром 14 января они падают на 1,6–1,8%.

По данным на 13:03, индекс Мосбиржи упал на 1,84%, до 3 607,18 пункта. Индекс РТС падает на 1,56%, до 1 493,36 пункта. В лидерах снижения депозитарные расписки TCS Group (-7,44%), Fix Price (-5,6%), «Глобалтранс» (-5,24%).

Рубль днем в пятницу также слабеет. Доллар подорожал на 0,28% и составил 76 рублей. Евро вырос на 0,23%, до 87,1488 рубля.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России. Рубль и российский фондовый рынок отреагировали на его слова падением. По итогам дня, индексы Мосбиржи и РТС упали на 4–6%.

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Комментарии (7)

Артист ритуальных услуг
Всё больше и больше рублей дают за доллар!
ivan5_5e4d10fe646f6
Мoщь рoссии растет тк нефть тo мы за дoллары прoдаем. Дураку яснo.
Serg_I
Спекулянты резвятся...
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