Российский фондовый рынок второй день падает. Курсы доллара и евро растут

Ключевые российские биржевые индексы снижаются второй день. Утром 14 января они падают на 1,6–1,8%.



По данным на 13:03, индекс Мосбиржи упал на 1,84%, до 3 607,18 пункта. Индекс РТС падает на 1,56%, до 1 493,36 пункта. В лидерах снижения депозитарные расписки TCS Group (-7,44%), Fix Price (-5,6%), «Глобалтранс» (-5,24%).



Рубль днем в пятницу также слабеет. Доллар подорожал на 0,28% и составил 76 рублей. Евро вырос на 0,23%, до 87,1488 рубля.



Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России. Рубль и российский фондовый рынок отреагировали на его слова падением. По итогам дня, индексы Мосбиржи и РТС упали на 4–6%.

