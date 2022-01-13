Рубль и российский фондовый рынок упали на фоне заявлений, что переговоры РФ с США и НАТО зашли в тупик

Вслед за национальной валютой в пике ушли главные российские фондовые индексы. Так, к 15:05 индекс Мосбиржи упал на 2,37%, РТС — на 3%. Среди бумаг больше всего падают акции «Сургутнефтегаза» (-5,11%), «Норникеля» (-5,06%), «Новатэка» (-4.39%).

Курс рубля постепенно снижался с 13:00 и с 13:45 ускорил падение. По данным на 15:00, доллар подорожал на 0,56%, до 75,13 рубля, евро — на 0,7%, до 86 рублей.

Ключевым негативным фактором для российского рынка в 2022 году будут геополитические риски, считает швейцарский инвестбанк Credit Suisse, с прогнозом которого ознакомился Forbes.



«Новые переговоры о «красных линиях» подорвали настроения инвесторов и повлияли на цены местных активов. Как подчеркивают США и их союзники, эскалация конфликта (России. — Прим. ред.) с Украиной приведет к введению жестких санкций, которые, по нашему мнению, закроют страну для внешних инвестиций. Хотя этот риск минимален, его последствия крайне негативны для цен на российские активы. Поэтому было бы трудно полностью игнорировать это обстоятельство», — говорится в материалах банка.



Кроме того, Credit Suisse прогнозирует, что рост ВВП России в 2022 году замедлится до 2,4% после 4,4% в прошлом году. По мнению аналитиков банка, инфляция по итогам года может составить 5%, что недотягивает до целевых 4%.



Ранее замглавы МИД Сергей Рябков в эфире канала RTVI заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу требованиям России по нерасширению альянса, свертыванию его инфраструктуры и возвращению к границам по состоянию на 1997 год, а также юридически обязывающим гарантиям неразмещения вооружения вблизи российских границ. По словам дипломата, позиция НАТО по вопросу нерасширения «непробиваемая», что вызывает тревогу.

