Инфекционист Минздрава: Наивно думать, что «омикрон» — финальный штамм коронавируса

Наивно думать, что «омикрон» — это финальный штамм коронавируса. Если в процессе эволюции появится более приспособленный к условиям вариант, он может занять место лидера, рассказал 14 января РБК главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
Коронавирус размножается с помощью фермента — РНК-полимеразы, который делает копии генома. Вирусные ферменты высокопроизводительны, но менее точны: получается много генетических вариантов, часть которых сразу погибает, а остальные участвуют в эволюционном отборе, объясняет специалист. Появление мутаций зависит от условий, в которых живет вирус, и доминировать начинают те, кто оказался более к ним приспособлен.
Ранее высказывалось предположение, что «омикрон» означает финальную стадию пандемии. По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимира Никифорова, штамм заразнее предыдущих, но вызывает болезнь в более легкой форме — это может означать, что коронавирус переходит в категорию сезонных респираторных заболеваний. Допускалось также искусственное происхождение «омикрона», но в Центре имени Гамалеи в этой версии усомнились.