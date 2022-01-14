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Инфекционист Минздрава: Наивно думать, что «омикрон» — финальный штамм коронавируса

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Наивно думать, что «омикрон» — это финальный штамм коронавируса. Если в процессе эволюции появится более приспособленный к условиям вариант, он может занять место лидера, рассказал 14 января РБК главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Коронавирус размножается с помощью фермента — РНК-полимеразы, который делает копии генома. Вирусные ферменты высокопроизводительны, но менее точны: получается много генетических вариантов, часть которых сразу погибает, а остальные участвуют в эволюционном отборе, объясняет специалист. Появление мутаций зависит от условий, в которых живет вирус, и доминировать начинают те, кто оказался более к ним приспособлен.

Ранее высказывалось предположение, что «омикрон» означает финальную стадию пандемии. По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимира Никифорова, штамм заразнее предыдущих, но вызывает болезнь в более легкой форме — это может означать, что коронавирус переходит в категорию сезонных респираторных заболеваний. Допускалось также искусственное происхождение «омикрона», но в Центре имени Гамалеи в этой версии усомнились.

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Комментарии (2)

bluxer
Наивно думать, что вирусная мафия откажется от шальных денег.
тов
Наивно думать, что народ поверит голым словам лжецов без хотя бы визуальной поддержки картинками.

Где контейнеры-морозильники у моргов? Где стильные врачихи в скафандрах?

Вы дешевка, вы недорабатывете. Сэкономить хотите? Вам уже никто не верит, скоро бить начнут.
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