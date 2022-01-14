Инфекционист Минздрава: Наивно думать, что «омикрон» — финальный штамм коронавируса

Наивно думать, что «омикрон» — это финальный штамм коронавируса. Если в процессе эволюции появится более приспособленный к условиям вариант, он может занять место лидера, рассказал 14 января РБК главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.



Коронавирус размножается с помощью фермента — РНК-полимеразы, который делает копии генома. Вирусные ферменты высокопроизводительны, но менее точны: получается много генетических вариантов, часть которых сразу погибает, а остальные участвуют в эволюционном отборе, объясняет специалист. Появление мутаций зависит от условий, в которых живет вирус, и доминировать начинают те, кто оказался более к ним приспособлен.

