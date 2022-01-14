Леонида Волкова и Ивана Жданова внесли в список террористов и экстремистов

Соратников Алексея Навального включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из информации, опубликованной 14 января на сайте ведомства.



Леонид Волков и Иван Жданов попали в национальную часть перечня.



В прошлом году в отношении Волкова и Жданова было возбуждено дело о руководстве экстремистским сообществом. Росфинмониторинг внёс штабы Навального* в список экстремистских организаций.



*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

