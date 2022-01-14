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Леонида Волкова и Ивана Жданова внесли в список террористов и экстремистов

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Соратников Алексея Навального включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из информации, опубликованной 14 января на сайте ведомства.

Леонид Волков и Иван Жданов попали в национальную часть перечня.

В прошлом году в отношении Волкова и Жданова было возбуждено дело о руководстве экстремистским сообществом. Росфинмониторинг внёс штабы Навального* в список экстремистских организаций.

*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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Комментарии (18)

Thunder
Уууу, террорюги! Их боялся даже ИГИЛ))
X-кот
И? Теперь фамилию "Волков" нельзя произносить? А те, кто с экранов телевизора, грозно сдвину брови, вещают, что ЛЮБЫЕ протесты будут подавлять самым жестоким образом - настоящие путриоты и белые зайки?
виннопухх
Как-то запоздало признали...
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