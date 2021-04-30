Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Росфинмониторинга, включение в перечень происходит после предоставления информации правоохранительными органами. На сайте ведомства сказано, что основанием является наличие сведений о причастности организации к экстремистской деятельности или терроризму, совершение противоправных действий террористической или экстремистской направленности.
Организации, включенные в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, среди прочего не могут пользоваться своими банковскими счетами.
В апреле столичная прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения Мосгорсуда по иску о признании организации экстремистской. В решении фигурировало включённое в список Росфинмониторинга «Общественное движение «Штабы Навального». Глава сети региональных штабов Леонид Волков говорил, что такой организации не существует. 29 апреля было объявлено о роспуске сети.