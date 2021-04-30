Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Росфинмониторинга, включение в перечень происходит после предоставления информации правоохранительными органами. На сайте ведомства сказано, что основанием является наличие сведений о причастности организации к экстремистской деятельности или терроризму, совершение противоправных действий террористической или экстремистской направленности.



Организации, включенные в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, среди прочего не могут пользоваться своими банковскими счетами.