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Росфинмониторинг внёс штабы Навального в список экстремистских организаций

Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Организация появилась в списке 30 апреля.

Фото: Скриншот сайта fedsfm.ru
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Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Росфинмониторинга, включение в перечень происходит после предоставления информации правоохранительными органами. На сайте ведомства сказано, что основанием является наличие сведений о причастности организации к экстремистской деятельности или терроризму, совершение противоправных действий террористической или экстремистской направленности.

Организации, включенные в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, среди прочего не могут пользоваться своими банковскими счетами.

В апреле столичная прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения Мосгорсуда по иску о признании организации экстремистской. В решении фигурировало включённое в список Росфинмониторинга «Общественное движение «Штабы Навального». Глава сети региональных штабов Леонид Волков говорил, что такой организации не существует. 29 апреля было объявлено о роспуске сети.

Фото: Скриншот сайта fedsfm.ru

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Комментарии (35)

dragvs
Это только начало, ситуация в стране дальше будет стремительно ухудшаться...
CET
Предлагаю внестив в список экстремистских организаций: антинародного президента России, антинародное правительство России, антинародных депутатов Думы, а также их приспешников из силовых структур.
265055770
Вот и у нас теперь есть сведения о причастности Росфинмониторинга к совершению противоправных действий.
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