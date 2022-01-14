В Казахстане за сутки задержали еще 2 тысячи человек

Комендатура Алма-Аты сообщила о задержании «участников незаконных акций» и «мародерств».



«Всего задержано 2 тысячи 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений», — цитирует 14 января заявление комендатуры Алма-Аты РИА Новости.



В городе изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и более трех тысяч различных боеприпасов. В Алма-Ате после начала акций протеста пропавшими без вести числятся 7 человек.



Казахстанские власти также отчитались об «антитеррористических операциях» в Жетысуском и Наурызбайском районах.

