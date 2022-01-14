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В Казахстане за сутки задержали еще 2 тысячи человек

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Комендатура Алма-Аты сообщила о задержании «участников незаконных акций» и «мародерств».

«Всего задержано 2 тысячи 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений», — цитирует 14 января заявление комендатуры Алма-Аты РИА Новости.

В городе изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и более трех тысяч различных боеприпасов. В Алма-Ате после начала акций протеста пропавшими без вести числятся 7 человек.

Казахстанские власти также отчитались об «антитеррористических операциях» в Жетысуском и Наурызбайском районах.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. В ходе беспорядков происходили нападения на правительственные объекты, магазины, банки, офисы партий. Был захвачен аэропорт Алма-Аты. В стране был введён режим ЧП, отключён Интернет. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера».

СМИ сообщили о «зачистке» силового аппарата от ставленников прежнего президента, Назарбаева. 8 января экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов был задержан по подозрению в госизмене. 13 января стало известно, что экс-председатель КНБ и двое его заместителей проверяются «по фактам, направленным на насильственный захват власти».

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали.

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Комментарии (3)

RMN
Где они держат такое количество народа?
angel of death
нам Евроньюс транслирует, что там всё спокойно... кого тогда задерживают? мимопроходящих граждан? =)
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