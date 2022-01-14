«Невский экологический оператор» показывает чистые мусорки и благодарит петербуржцев

«За 13 января такие обращения зафиксированы по 685 адресам из почти 20 тысяч, что составляет всего около 3,5% процентов от общего числа контейнерных площадок в городе. Такой уровень — 3,5–4,0% — фиксируется начиная с 9 января. В предыдущие пять дней мусор вывозился вовремя с 96% адресов. Лишь 3 января был зафиксирован всплеск обращений — по 1389 адресам (7%), однако впоследствии он был нивелирован в связи с привлечением дополнительных ресурсов — ростом числа мусоровозов, корректировкой их маршрутов, участием в работе мобильных бригад», — отмечается в сообщении.

«Текущая динамика с учётом дополнительных мер, предпринимаемых региональным оператором, позволяет рассчитывать на то, что регулярный график обслуживания будет нормализован в самое ближайшее время», — обнадёживает «Невский экологический оператор». Также он «выражает признательность неравнодушным жителям города» за активность в вопросе вывоза твёрдых бытовых отходов.



С 1 по 13 января оператор вывез 394 тыс. кубометров отходов.



Неравнодушные петербуржцы там временем продолжают жаловаться на мусор. «Вот так выглядит двор после «вывоза» мусора 14.01.2022 по Индустриальному проспекту, дома 12–16–18. А также новая компания привозит пухто в три раза меньше по объему, чем было ранее, до 01.01.2022», — пишет читательница «Фонтанки» Ольга.

