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«Невский экологический оператор» показывает чистые мусорки и благодарит петербуржцев

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«Невский экологический оператор» 14 января привёл свою статистику обращений «в связи с несвоевременным вывозом отходов в Санкт-Петербурге».

«За 13 января такие обращения зафиксированы по 685 адресам из почти 20 тысяч, что составляет всего около 3,5% процентов от общего числа контейнерных площадок в городе. Такой уровень — 3,5–4,0% — фиксируется начиная с 9 января. В предыдущие пять дней мусор вывозился вовремя с 96% адресов. Лишь 3 января был зафиксирован всплеск обращений — по 1389 адресам (7%), однако впоследствии он был нивелирован в связи с привлечением дополнительных ресурсов — ростом числа мусоровозов, корректировкой их маршрутов, участием в работе мобильных бригад», — отмечается в сообщении.

В доказательство компания демонстрирует фотографии чистых мусорных площадок.

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«Текущая динамика с учётом дополнительных мер, предпринимаемых региональным оператором, позволяет рассчитывать на то, что регулярный график обслуживания будет нормализован в самое ближайшее время», — обнадёживает «Невский экологический оператор». Также он «выражает признательность неравнодушным жителям города» за активность в вопросе вывоза твёрдых бытовых отходов.

С 1 по 13 января оператор вывез 394 тыс. кубометров отходов.

Неравнодушные петербуржцы там временем продолжают жаловаться на мусор. «Вот так выглядит двор после «вывоза» мусора 14.01.2022 по Индустриальному проспекту, дома 12–16–18. А также новая компания привозит пухто в три раза меньше по объему, чем было ранее, до 01.01.2022», — пишет читательница «Фонтанки» Ольга.

Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
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После старта работы регионального оператора жители Петербурга начали жаловаться на заполненные мусорные контейнеры. Как объясняли в НЭО, на ситуацию влияют различные факторы, в том числе неубранный снег и запаркованность внутриквартальных территорий.

Фото: читательница «Фонтанки» Ольга

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Комментарии (2)

simak
Благодарные петербуржцы показывают чистые унитазы и благодарят водоканал..
Аллио
Себя не похвалишь... Показательнее, значительно показательнее были бы настоящие похвалы мусорщику от жителей города, а не самовосхваление.
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