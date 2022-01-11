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Старый новый мусор. Петербургские дворы продолжают утопать в отходах

Спустя почти две недели после старта работы регионального оператора жители Петербурга продолжают жаловаться на заполненные мусорные контейнеры. Фотографиями мусорных гор завалены не только социальные сети, но и почта «Фонтанки».

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Читатели присылают однотипную картину на придомовых помойках из разных районов города. Вот так, к примеру, выглядит контейнерная площадка в жилом квартале на Оптиков, 45. «Помойка у нас на пандусе, мусор не вывозят с прошлого года, похоже. Сегодня утром это выглядело так, как на фото», — пишет читательница Екатерина.

Оптиков, 45
Оптиков, 45 Фото: читатель «Фонтанки»
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В том же Приморском районе, который по числу обращений считается одним из самых проблемных, баки на Туристской, 23, как пишет одна из жительниц, очищали последний раз 5 января. «В доме 27 этажей и 400 квартир. Все окрестные дома абсолютно в такой же ситуации. Ни неубранного снега, ни неправильно запаркованных машин рядом нет», — возмущается Ирина. А в соседнем Выборгском районе снегом уже запорошило отходы в контейнерах на улицах Курчатова и Жака Дюкло.

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Если у одних все еще остается прошлогодний мусор, то у тех, где успели вывезти бутылки из-под шампанского уже после боя курантов, посленовогодняя картина начала повторяться. «Кировский район начинает тонуть в мусоре. Наверное, все машины перебросили на расчистку других завалов. Все праздники мусор вывозили регулярно. Начались рабочие будни, машины нет второй день. Результат налицо», — пишет Андрей с проспекта Народного Ополчения, 10.

проспекта Народного Ополчения, 10
проспекта Народного Ополчения, 10Фото: читатель «Фонтанки»
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Как ранее заявлял «Невский экологический оператор», вывезти своевременно мусор мешает ряд факторов, среди которых снег, в котором иногда застревают мусоровозы, и запаркованность территории. В последнем проблему видят, к примеру, в Красногвардейском районе, где к контейнерам в ЖК «Полюстрово» мешает подобраться припаркованный автомобиль. Однако и в этом случае в комментариях пользователи указывают на проезд, который находится за машинами вдоль забора, и предполагают, что проехать мусоровоз мог бы там.

Тем временем мусорный коллапс в Петербурге уже стал предметом для творчества. Так, на текущие реалии пользователи сети переделали кадр из последней сцены «Бойцовского клуба». Теперь в ней главный герой и Марта Сингер смотрят не на руины, в которые превращаются небоскребы, а на одну из помоек жилого комплекса на Парнасе.

На портале «Наш Петербург» на момент публикации на рассмотрении находится свыше 1,3 тысяч обращений из-за мусора на внутридворовой территории. Большая часть жалоб, как сообщили «Фонтанке» в «Невском экологическом операторе» относится к северным районам города, которые входят в сферу обслуживания компании «Эко Лэнд».

«Фонтанка» рассказывала, что этому перевозчику ранее не доводилось обслуживать настолько большие территории. На конкурсе ему противостоял один из лидеров рынка «Автопарк № 6 Спецтранс», хорошо знакомый именно с северной частью. В итоге он не был допущен до торгов из-за неукомплектованной документами заявки, что стало неожиданностью, и не смог оспорить это решение в антимонопольной службе. Свои баки он забирает с прежних контейнерных площадок, «Эко Лэнд» привозит собственные. «Новый подрядчик оптимизирует логистику, пополняет контактную базу жилищных организаций, находится на связи с районным администрациями, — говорят в НЭО. — Задача в том, чтобы вывезти переполненный бак прямо сейчас — но также и в том, чтобы наладить постоянную логистику на все время оказания услуг. Это методичная работа, ситуация будет выправляться с каждым днем».

Оптиков, 45
Оптиков, 45 Фото: читатель «Фонтанки»
проспекта Народного Ополчения, 10
проспекта Народного Ополчения, 10Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (3)

Kostyn
После моего гневного комментария на "Фонтанке", у меня во дворе все убрали. И я как типичный собственник больше этой темой не интересуюсь!
Kostyn
А я вот пожаловался на Фонтанке в комментариях и у меня все на второй день убрали!!!
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