Региональный оператор с начала года в Петербурге вывез почти 400 тысяч кубометров мусора

«Невский экологический оператор» подвел итоги первых 10 дней работы. С начала года, как говорится в сообщении компании 13 января, было вывезено 394 тыс. кубометров отходов.



За предыдущие сутки было собрано 46 тыс. кубометров мусора. Как признают в НЭО, общее число жалоб на несвоевременный вывоз мусора в целом по городу снизилось на 13,6%. Также «удалось стабилизировать ситуацию» в проблемных районах города — Выборгском, Приморском, Калининском и правобережной части Невского района, которые обслуживает «Эко Лэнд». На 12 января компания, получившая самую большую территорию, остается лидером по числу жалоб — 450, у «Автопарка № 1 Спецтранс» — 182, у «Эко Васт» — 27.

