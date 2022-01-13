Региональный оператор с начала года в Петербурге вывез почти 400 тысяч кубометров мусора

«Невский экологический оператор» подвел итоги первых 10 дней работы. С начала года, как говорится в сообщении компании 13 января, было вывезено 394 тыс. кубометров отходов.
За предыдущие сутки было собрано 46 тыс. кубометров мусора. Как признают в НЭО, общее число жалоб на несвоевременный вывоз мусора в целом по городу снизилось на 13,6%. Также «удалось стабилизировать ситуацию» в проблемных районах города — Выборгском, Приморском, Калининском и правобережной части Невского района, которые обслуживает «Эко Лэнд». На 12 января компания, получившая самую большую территорию, остается лидером по числу жалоб — 450, у «Автопарка № 1 Спецтранс» — 182, у «Эко Васт» — 27.
По данным регионального оператора, с начала года было привлечено дополнительно более 40 единиц техники и в настоящий момент на линии работает 427 мусоровозов. В ближайшее время, как добавили там, планируется приобрести еще несколько десятков машин.
Тем временем спустя почти две недели после старта работы регионального оператора жители Петербурга продолжают жаловаться на заполненные мусорные контейнеры. Как объясняли в НЭО, на ситуацию влияют различные факторы, в том числе неубранный снег и запаркованность внутриквартальных территорий.