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Региональный оператор с начала года в Петербурге вывез почти 400 тысяч кубометров мусора

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«Невский экологический оператор» подвел итоги первых 10 дней работы. С начала года, как говорится в сообщении компании 13 января, было вывезено 394 тыс. кубометров отходов.

За предыдущие сутки было собрано 46 тыс. кубометров мусора. Как признают в НЭО, общее число жалоб на несвоевременный вывоз мусора в целом по городу снизилось на 13,6%. Также «удалось стабилизировать ситуацию» в проблемных районах города — Выборгском, Приморском, Калининском и правобережной части Невского района, которые обслуживает «Эко Лэнд». На 12 января компания, получившая самую большую территорию, остается лидером по числу жалоб — 450, у «Автопарка № 1 Спецтранс» — 182, у «Эко Васт» — 27.

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По данным регионального оператора, с начала года было привлечено дополнительно более 40 единиц техники и в настоящий момент на линии работает 427 мусоровозов. В ближайшее время, как добавили там, планируется приобрести еще несколько десятков машин.

Тем временем спустя почти две недели после старта работы регионального оператора жители Петербурга продолжают жаловаться на заполненные мусорные контейнеры. Как объясняли в НЭО, на ситуацию влияют различные факторы, в том числе неубранный снег и запаркованность внутриквартальных территорий.

Фото: Невский экологический оператор

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Комментарии (5)

Karl111
"удалось стабилизировать ситуацию" - всего 4000 жалоб весит на Наш Петербург
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Жалоб стало меньше, потому как бесполезно. Ничего не меняется. Даже не так - меняется в худшую сторону. Московский р-н, ЖК Философия. Вначале баки в помещении мусороприемника хоть как-то вывозили. Теперь уже несколько дней как не вывозят. Только от одной парадной скопилось 6 полных баков, которые выволокли на улицу и поставили буквой "П". А между ними складывают мусорные пакеты. Ибо больше некуда. Мусорная реформа не просто провалилась. Она лопнула с оглушительным треском и вонью. Слава Беглову и иже с ним! Такого бардака не было даже в 90-х.
AndrewBarsik
Бесполезная информация. Это примерно, как если бы Вы жаловались, что Вы умираете, а к Вам не приезжает "скорая", а Вам в ответ рассказали бы, что на премии руководству "скорой" выделен миллион рублей.
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