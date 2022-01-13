Чья правда? Водитель мусоровоза надругался над героем парковки на Художников

Видеозапись расплаты за парковочные грехи «Фонтанке» 13 января предоставил депутат МО «Шувалово — Озерки» Евгений Ененков. Ему о случившемся на проспекте Художников, 24, рассказали жители.



Владелец чёрного «Хёнде», вероятно, испытывал проблемы с выбором свободного места рядом с домом и в итоге оставил машину так, как было удобно ему. Вернувшись, увидел, что неизвестные мстители его не пожалели.

Тайной личность того, кто уложил на лобовое стекло пакеты с мусором, оставалась недолго. В объектив уличной камеры попал, как сообщил Ененков, сотрудник компании «Петро-Васт». Утром он не смог проехать к площадке и вынужден был волочь контейнер по подтаявшему снегу.

