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Чья правда? Водитель мусоровоза надругался над героем парковки на Художников

Отходы переполнили пухто и теперь добрались до автомобилей в Выборгском районе Петербурга. Водитель мусоровоза мог бы объяснить, что это карма догнала, а он её немного подтолкнул.

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Видеозапись расплаты за парковочные грехи «Фонтанке» 13 января предоставил депутат МО «Шувалово — Озерки» Евгений Ененков. Ему о случившемся на проспекте Художников, 24, рассказали жители.

Владелец чёрного «Хёнде», вероятно, испытывал проблемы с выбором свободного места рядом с домом и в итоге оставил машину так, как было удобно ему. Вернувшись, увидел, что неизвестные мстители его не пожалели.

Тайной личность того, кто уложил на лобовое стекло пакеты с мусором, оставалась недолго. В объектив уличной камеры попал, как сообщил Ененков, сотрудник компании «Петро-Васт». Утром он не смог проехать к площадке и вынужден был волочь контейнер по подтаявшему снегу.

предоставлено Евгением Ененковым

«Это категорически недопустимое поведение, мы проведем проверку и разъяснительную работу с перевозчиком», — заверил «Фонтанку» представитель «Невского экологического оператора».

Горожан в очередной раз попросили обеспечить мусоровозам доступ к площадкам и не парковаться перед въездом во двор и перед контейнерами.

Запущенная с 1 января мусорная реформа споткнулась о дополнительную нагрузку в виде новогодних праздников. С начала года оператор вывез почти 400 тысяч кубометров отходов. Тем не менее петербуржцы продолжают присылать пейзажи мусорного коллапса.

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Комментарии (24)

SAN
Свободу водителю мусоровоза!!!!!! )))
266054165
Мусоросборщик максимально культурно указал водителю на его ошибку, вообще не понимаю претензий к нему. Хотя правильно система должна работать так - по звонку мусоросборщиков через 10 минут должен приезжать эвакуатор.
lamer
Надругался? Он же не вдул пакет хозяину в выхлопную трубу
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