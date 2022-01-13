Экспертиза признала пермского стрелка вменяемым

Открывшего стрельбу в пермском университете Тимура Бекмансурова признали вменяемым. Об этом 13 января заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«СК России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Бастрыкин заявлял, что Бекмансурову официально предъявлено обвинение. Сообщалось, что юноша полностью признал вину.
20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, несколько десятков пострадали. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей.