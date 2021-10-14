Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, полностью признал свою вину. Об этом со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина 14 октября сообщает РИА Новости.



По словам Бастрыкина, Бекмансурову официально предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнил глава СКР.



Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что пермский стрелок, тяжело раненный перед задержанием, пришёл в сознание в больнице.

