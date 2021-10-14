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Пермский стрелок признал вину. Ему официально предъявлено обвинение в массовом убийстве

Следствие ходатайствует об аресте пермского стрелка, который признал свою вину

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Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, полностью признал свою вину. Об этом со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина 14 октября сообщает РИА Новости.

По словам Бастрыкина, Бекмансурову официально предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнил глава СКР.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что пермский стрелок, тяжело раненный перед задержанием, пришёл в сознание в больнице.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, несколько десятков пострадали. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей.

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Комментарии (2)

nuga
В Перми местные пишут на форумах.,что его направляли ,все не случайно,а целенаправленно,но под суд пойдёт,как одиночка псих,
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