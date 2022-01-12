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МИД РФ: Россия готова парировать угрозу безопасности военными средствами

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Россия может ответить на угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. Об этом 12 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО в Брюсселе.

«Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал он. Также Грушко подчеркнул, что Москва имеет для этого набор «военно-технических мер».

В среду состоялось заседание Совета Россия — НАТО, где обсуждались вопросы гарантий безопасности. В МИД РФ отметили, что это был «разговор по душам». При этом «позитивной повестки» между Москвой и альянсом сейчас нет. Американская сторона заявила, что ряд предложений России неприемлемы.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Российская сторона предложила военному блоку отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.

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Комментарии (61)

4eJIoBeK
Даже если кто-то из вояк дернется и попытается сделать выпад недобрый в сторону семей Сенаторов РФ проживающих в странах блока НАТО,
сразу пулей улетит под суд и будет втоптан в грязь и стерт.
***_555
Лавров тоже за угрозы Родине дочи?
AndrewBarsik
Самое интересное в этой новости - это то, что непонятно где и кому было сделано это "грозное" заявление. Оно точно не было сделано в ходе переговоров и не адресовано второй стороне, оно не является официальным заявлением МИД РФ. Возможно господин зам. министра, "вылетев как пробка" из зала переговоров, что-то подобное буркнул себе под нос, а журналисты подслушали. Вообще вся угрожающая риторика российских властей адресована внутренней аудитории и, как правило, ограничивается твиттером одной вздорной пьяной пожилой женщины.. А вот на встречах с серьёзными партнёрами "кремлёвские" старательно "фильтруют базар", знают, что может придётся отвечать.
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