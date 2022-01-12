МИД РФ: Россия готова парировать угрозу безопасности военными средствами

Россия может ответить на угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. Об этом 12 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО в Брюсселе.



«Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал он. Также Грушко подчеркнул, что Москва имеет для этого набор «военно-технических мер».



В среду состоялось заседание Совета Россия — НАТО, где обсуждались вопросы гарантий безопасности. В МИД РФ отметили, что это был «разговор по душам». При этом «позитивной повестки» между Москвой и альянсом сейчас нет. Американская сторона заявила, что ряд предложений России неприемлемы.

