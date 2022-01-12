«Разговор по душам». Россия и НАТО пообщались, но «позитивной повестки» нет

«Я думаю, [эта встреча] была абсолютно нужна. Во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда как-то были на втором плане, но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам», — сказал он (цитата по ТАСС ).

У России и НАТО на сегодняшний день нет объединяющей позитивной повестки дня. Об этом 12 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

По словам Грушко, Североатлантический альянс «не собирается учитывать интересы безопасности» других стран. Также он отметил множество расхождений между РФ и НАТО.



«НАТО просто отказалась от этого (взаимодействия), заявила о том, что она переходит к сдерживанию России. Россия — их главный противник и главная угроза», — цитирует замглавы МИД РФ РИА Новости. На сдерживание Москва пообещала ответить политикой контрсдерживания.



В то же время российская делегация заявила, что процесс расширения НАТО и дальнейшее ухудшение отношений с Москвой может привести к «самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности».

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман по итогам встречи отметила, что разговор с Россией был «серьезный и прямой». В альянсе рассчитывают, что Совет Россия — НАТО вскоре снова соберется для «более глубоких дискуссий» по безопасности. Кроме того, она сообщила, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», а ряд предложений Москвы по гарантиям безопасности в альянсе считают неприемлемыми.

