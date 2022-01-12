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В суде Петербурга отложили вопрос о судьбе QR-кодов. Одного из истцов скосил коронавирус

Число петербуржцев, готовых через суд бороться с ужесточением коронавирусных требований в городе, выросло. Горсуд зарегистрировал ещё три иска об оспаривании 121-го постановления, договориться между собой все недовольные не успели.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 12 января в горсуде обсуждали возможность объединить четыре исковых заявления, в которых в различных трактовках оспаривают пункты постановления правительства № 121, в том числе введение QR-кодов.

Первый иск зарегистрирован в начале ноября, в нём 34 заявителя. Позднее в суд поступило ещё три иска. Представитель ответчика в лице Смольного не настроен частить с походами в суд и высказался за то, чтобы отвечать всем недовольным в рамках одного процесса.

Представители истцов попросили время, чтобы ознакомиться с коллективной претензией. Те, кто возражает против демонстрации своих медицинских документов третьим лицам, опасаются, что первый иск поглотит их требования. Представитель петербуржца, уверенного, что отлучение от фитнес-клуба нарушает его права, настаивает на отсрочке, чтобы согласовать позицию с доверителем — он заболел коронавирусом.

«Началось судебное заседание с замечания судьи одному из истцов о необходимости надеть маску. На вопросы: «Что вы имеете в виду? Что подразумеваете под маской?» — суд разъяснил: «Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что я имею в виду». На этом спор был завершён», — рассказали в пресс-службе судов.

Рассмотрение дела по существу отложено на 17 января.

QR-коды в Петербурге начали проверять ещё осенью 2021 года. Со 2 января к театрам, музеям, концертным площадкам, фитнесу добавили ТЦ и общепит, что вызвало новую волну возмущения горожан и бизнеса. Губернатор Александр Беглов не теряет уверенности, что режим будут соблюдать все. Тем временем в городе поднимается волна QR-сопротивления.

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Комментарии (10)

nickolaysus
Что делать системе в условиях как бы давления сго стороны якобы общественности во время пандемии (пандемии ли?)?
Особенно, когда выкашивание пожилых людей только облегчит состояние бюджета?
Естественно идти по пути наименьшего сопротивления.
- вакцинация - якобы путь , по которому идет весь мир. Небольшая разница: есть свобода выбора вакцины и доверие властям в среднем значительно выше
- никого не интересует результативность вакцины вообще и в условиях постоянно мутирующего вируса
- QR ограничения не введены на транспорте, где происходит наиболее тесное взаимодействие людей. ВОбщем, ищем где светло, а не там, где потеряли.

Вот и все.

И этим же объясняется легкость запретов неугодных акций и легкость разрешения угодных - это не борьбы и это не результат.
Juli777
"Вы же сами понимаете" - это приговор судье в профнепригодности. Есть закон и четкие формулировки. Все остальное - бабушки на скамейке.
Slava_Rossii
Таких исков будет только больше. Россияне будут отстаивать свои законные права и свободы.
А судья уже сел в лужу, потому что не смог юридически пояснить термин "маска", применив обывательскую лексику и нравоучение.
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