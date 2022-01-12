В суде Петербурга отложили вопрос о судьбе QR-кодов. Одного из истцов скосил коронавирус

Первый иск зарегистрирован в начале ноября, в нём 34 заявителя. Позднее в суд поступило ещё три иска. Представитель ответчика в лице Смольного не настроен частить с походами в суд и высказался за то, чтобы отвечать всем недовольным в рамках одного процесса.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 12 января в горсуде обсуждали возможность объединить четыре исковых заявления, в которых в различных трактовках оспаривают пункты постановления правительства № 121, в том числе введение QR-кодов .

Представители истцов попросили время, чтобы ознакомиться с коллективной претензией. Те, кто возражает против демонстрации своих медицинских документов третьим лицам, опасаются, что первый иск поглотит их требования. Представитель петербуржца, уверенного, что отлучение от фитнес-клуба нарушает его права, настаивает на отсрочке, чтобы согласовать позицию с доверителем — он заболел коронавирусом.



«Началось судебное заседание с замечания судьи одному из истцов о необходимости надеть маску. На вопросы: «Что вы имеете в виду? Что подразумеваете под маской?» — суд разъяснил: «Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что я имею в виду». На этом спор был завершён», — рассказали в пресс-службе судов.



Рассмотрение дела по существу отложено на 17 января.



QR-коды в Петербурге начали проверять ещё осенью 2021 года. Со 2 января к театрам, музеям, концертным площадкам, фитнесу добавили ТЦ и общепит, что вызвало новую волну возмущения горожан и бизнеса. Губернатор Александр Беглов не теряет уверенности, что режим будут соблюдать все. Тем временем в городе поднимается волна QR-сопротивления.

