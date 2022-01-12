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Аэропорт Алма-Аты закрыли до середины января

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Власти Казахстана решили закрыть аэропорт Алма-Аты до 14 января.

«Аэропорт предварительно закрыт до 14 января, более точная информация будет позже», — заявили 12 января РИА Новости в пресс-службе аэрохаба.

Аэропорт крупнейшего города страны уже заявил о готовности к возобновлению международного авиасообщения. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана накануне оценило, что рейсы не будут обслуживаться до 15 января.

В ходе массовых акций протеста в Казахстане аэрохаб был захвачен протестующими. В тот же день силовики смогли отбить здание.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержаны около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней, а также назначил премьер-министра страны.

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Комментарии (1)

житель города П.
"Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных" - это не стадия, а сопутствующий любому по настоящему массовому протесту или серьезному катаклизму момент. Всегда найдутся те, кто под сильный шумок начнет тягать то, что плохо или хорошо лежит и не охраняется. Увы.
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