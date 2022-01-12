Аэропорт Алма-Аты закрыли до середины января

Власти Казахстана решили закрыть аэропорт Алма-Аты до 14 января.



«Аэропорт предварительно закрыт до 14 января, более точная информация будет позже», — заявили 12 января РИА Новости в пресс-службе аэрохаба.



Аэропорт крупнейшего города страны уже заявил о готовности к возобновлению международного авиасообщения. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана накануне оценило, что рейсы не будут обслуживаться до 15 января.



В ходе массовых акций протеста в Казахстане аэрохаб был захвачен протестующими. В тот же день силовики смогли отбить здание.

