Европейской России обещают перепад температуры на 20 градусов. Петербургу — снег уже вечером

Жителей центра и севера Европейской России в финале рабочей недели ждёт повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25–30 миллиметров ртутного столба. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Резкое изменение погоды коснётся в том числе и Северо-Запада.
«Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25–30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов», — цитирует 12 января РИА Новости Вильфанда.
Сейчас на умеренных широтах Евразии простирается антициклон. Над центром Европейской России сформировалась область высокого давления. Из-за этого в центре Европейской России и на севере морозно. «Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов. В ночь на четверг будет минус 17… минус 20 градусов, по области до минус 25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание», — заключил Вильфанд.
В Петербурге управление погодой сегодня перейдёт к приближающемуся с запада тёплому атмосферному фронту, сообщает Центр «ФОБОС». Небо постепенно закроют плотные облака, и ближе к вечеру принесёт небольшой снег. Температурный фон будет активно повышаться, а атмосферное давление падать.
Уже завтра в городе, напомним, ожидается плюсовая температура. В связи с предстоящими температурными качелями энергетики перешли в режим повышенной готовности.