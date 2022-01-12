Европейской России обещают перепад температуры на 20 градусов. Петербургу — снег уже вечером

Жителей центра и севера Европейской России в финале рабочей недели ждёт повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25–30 миллиметров ртутного столба. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Резкое изменение погоды коснётся в том числе и Северо-Запада.



«Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25–30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов», — цитирует 12 января РИА Новости Вильфанда.

