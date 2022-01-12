Учитывая петербургскую погоду, энергетики переходят в режим повышенной готовности

При температурных качелях энергетики меняют параметры отопительной системы, чтобы в домах горожан сохранялась комфортная температура. «Производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышенным нагрузкам на систему теплоснабжения. Корректировка подачи тепла и горячей воды производится под контролем диспетчерских служб, на основании показаний датчиков телеметрии, расположенных в том числе и в тепловых пунктах зданий», — сообщает пресс-служба компании.

В связи с предстоящим резким изменением температуры воздуха АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 12 января переходит в режим повышенной готовности.

На период температурных качелей оперативные бригады, работающие в режиме повышенной готовности, обеспечиваются дополнительной спецтехникой и аварийным запасом топлива.



В случае парения и вытекания горячей воды на поверхность, напоминает «Теплосеть Санкт-Петербурга», эти участки следует обходить и звонить по телефонам 004 или 112.



Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в Петербурге сохранится холодная погода, а вот завтра потеплеет сразу на 10 градусов — до 2–4 выше нуля.

