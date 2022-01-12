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Учитывая петербургскую погоду, энергетики переходят в режим повышенной готовности

Опасность несут так называемые температурные качели.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В связи с предстоящим резким изменением температуры воздуха АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 12 января переходит в режим повышенной готовности.

При температурных качелях энергетики меняют параметры отопительной системы, чтобы в домах горожан сохранялась комфортная температура. «Производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышенным нагрузкам на систему теплоснабжения. Корректировка подачи тепла и горячей воды производится под контролем диспетчерских служб, на основании показаний датчиков телеметрии, расположенных в том числе и в тепловых пунктах зданий», — сообщает пресс-служба компании.

На период температурных качелей оперативные бригады, работающие в режиме повышенной готовности, обеспечиваются дополнительной спецтехникой и аварийным запасом топлива.

В случае парения и вытекания горячей воды на поверхность, напоминает «Теплосеть Санкт-Петербурга», эти участки следует обходить и звонить по телефонам 004 или 112.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня в Петербурге сохранится холодная погода, а вот завтра потеплеет сразу на 10 градусов — до 2–4 выше нуля.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

Mimic
А в чем трудности при потеплении?
Артист ритуальных услуг
Теперь мы им должны оплатить работу в выходные дни? Как навальнята полицаям?
JohnPalych
Удачи вам, энергетики! Не подкачайте!
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