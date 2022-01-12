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В Казахстане подсчитали повреждённые здания. Бизнес-объектов втрое больше, чем административных

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В Казахстане продолжают оценивать ущерб от январских беспорядков. Местные администрации насчитали более 150 повреждённых бизнес-объектов и более 50 административных зданий.

«По оперативным данным акиматов, по стране повреждено в восьми регионах 53 государственных объекта и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно. <...> Во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба», — рассказал 12 января на первом заседании нового правительства республики министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев (цитата по ТАСС).

Больше всего объектов в этом списке — в Алма-Ате. Там повреждения получили 166 зданий.

Сейчас миротворцы ОДКБ ведут в республике круглосуточный мониторинг при помощи беспилотных летательных аппаратов. Они осуществляют охрану военных складов, арсеналов, аэродромов, теплоэлектростанций, телецентров, хлебокомбинатов, водонасосных станций и других важных государственных, военных и социально значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал «Дружба», три центра телекоммуникаций «Алматы-телеком». Всего есть четыре района воздушной разведки, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержаны около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней, а также назначил премьер-министра страны.

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Комментарии (2)

Otkating
Сам считаю, сам дою - харашо в моём краю.
Ваксер
а почему ущерб в долларах? США пострадали?
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