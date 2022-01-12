В Казахстане подсчитали повреждённые здания. Бизнес-объектов втрое больше, чем административных

«По оперативным данным акиматов, по стране повреждено в восьми регионах 53 государственных объекта и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно. <...> Во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба», — рассказал 12 января на первом заседании нового правительства республики министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев (цитата по ТАСС ).

В Казахстане продолжают оценивать ущерб от январских беспорядков. Местные администрации насчитали более 150 повреждённых бизнес-объектов и более 50 административных зданий.

Больше всего объектов в этом списке — в Алма-Ате. Там повреждения получили 166 зданий.



Сейчас миротворцы ОДКБ ведут в республике круглосуточный мониторинг при помощи беспилотных летательных аппаратов. Они осуществляют охрану военных складов, арсеналов, аэродромов, теплоэлектростанций, телецентров, хлебокомбинатов, водонасосных станций и других важных государственных, военных и социально значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал «Дружба», три центра телекоммуникаций «Алматы-телеком». Всего есть четыре района воздушной разведки, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

