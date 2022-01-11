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NYT: Байден нанял метеорологов для установки сроков якобы планируемого «нападения» России на Украину

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Власти США наняли метеорологов для того, чтобы выяснить сроки якобы планируемого «нападения» России на Украину, об этом сообщает 11 января The New York Times со ссылкой на свои источники.

«Администрация Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения вероятных погодных условий на Украине в ближайшие недели. <...> Окно для «вторжения» ограничено температурой — подмороженная земля позволит легко передвигать тяжелые транспортные средства и оборудование», — пишет издание.

По версии американской стороны, Россия отложила возможное нападение из-за относительно теплой зимы. Военные метеорологи полагают, что весенняя оттепель, которая может начаться в марте, также помешает вторжению.

В декабре прошлого года во время своей пресс-конференции президент Владимир Путин назвал «провокационным» вопрос о возможности нападения на Украину. «Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность», — заявил тогда глава государства.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с представителями США по безопасности в Женеве так же говорил о том, что Россия не собирается нападать на Украину.

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Комментарии (20)

мухомор
все кто пишет что Джо кукухой поехал просто не понимают, что это просто прост поддержка повестки, что б накал не спадал.
обещали что Россия в самом начале января нападёт, как только после праздников протрезвеют. Но не напала. Сейчас тёплая зима, потом весенняя распутица, потом посевная, а там и на картошку боевую конницу бросят. Некогда на Украину нападать. Но главное что бы постоянно об этом говорили. напряжение должно оставаться, а то вдруг забудут. Не хорошо.
X-кот
Правда? или обычная пурга от усов для "глубинного" (мозг далеко в глубине, на уровне тазобедренных суставов) электората. Пруфы в студию.
Evil_Dogooder
Вот уж действительно, потеряли весь культурный багаж. Ведь любой образованный человек знает, что такого рода предсказания делают по полёту птиц и по внутренностям жертвенных животных!
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