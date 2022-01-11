NYT: Байден нанял метеорологов для установки сроков якобы планируемого «нападения» России на Украину

Власти США наняли метеорологов для того, чтобы выяснить сроки якобы планируемого «нападения» России на Украину, об этом сообщает 11 января The New York Times со ссылкой на свои источники.



«Администрация Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения вероятных погодных условий на Украине в ближайшие недели. <...> Окно для «вторжения» ограничено температурой — подмороженная земля позволит легко передвигать тяжелые транспортные средства и оборудование», — пишет издание.



По версии американской стороны, Россия отложила возможное нападение из-за относительно теплой зимы. Военные метеорологи полагают, что весенняя оттепель, которая может начаться в марте, также помешает вторжению.

