«Россия проводит миролюбивую внешнюю политику». Путин назвал «провокационным» вопрос о возможности нападения на Украину

Президент России посчитал «провокационным» вопрос о возможности нападения РФ на Украину.



«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность», — заявил 8 ноября Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста Андрея Колесникова в эфире «России 24».



Президент РФ отметил, что нашу страну беспокоит перспектива вступления Украины в НАТО. Об этом Путин рассказал президенту США Джо Байдену.



«Как мы можем об этом не думать? Это было бы преступным бездействием с нашей стороны», — заметил Путин.

