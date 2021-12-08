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«Россия проводит миролюбивую внешнюю политику». Путин назвал «провокационным» вопрос о возможности нападения на Украину

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Президент России посчитал «провокационным» вопрос о возможности нападения РФ на Украину.

«Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность», — заявил 8 ноября Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста Андрея Колесникова в эфире «России 24».

Президент РФ отметил, что нашу страну беспокоит перспектива вступления Украины в НАТО. Об этом Путин рассказал президенту США Джо Байдену.

«Как мы можем об этом не думать? Это было бы преступным бездействием с нашей стороны», — заметил Путин.

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Комментарии (15)

Brevnault
Почему только внешнюю, и унутренняя политика у нас тоже очень сильно миролюбивая. Кто-то не согласен?
Мистер Бин
А зачем России нынешняя Украина? В чём выгода от её завоевания? Восстанавливать разрушенную промышленность и выплачивать украинские долги МВФ? С неё и взять-то нечего, вернули бы три млрд. баксов, которые при Януковиче взяли, но и этого не дождаться. Всё это настойчивое жужжание о грядущем наступлении России - дымовая завеса для возможной провокации ВСУ на Донбассе. И при любом раскладе всё равно будет виновата Россия. Вспоминается война с Грузией в 2008 году, когда по команде Саакашвили началось наступление на Цхинвал и базу российских миротворцев, но первые дни военных действий все зарубежные СМИ истошно трубили о российской агрессии.
Pilat
Когда же он прекратить оправдываться за любой западный фейк....
Что он, что МИД, только и умеют что извиняться и оправдываться перед Вашингтонским обкомом.
Когда госдеп захотел сместить Сирийский режим, они так и говорили - хотим сместить и будем для этого делать все что пожелаем.
А наши только сопли жевать могут.
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