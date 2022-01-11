Сайт ГИБДД заработал в прежнем режиме

Официальный сайт ГИБДД днем 11 января полностью заработал. Сбой в системе проверки штрафов устранен.
Неполадки в работе системы произошли накануне. Жители разных регионов России жаловались, что не могут проверить дорожные штрафы. В МВД проблемы объяснили обновлением программного обеспечения.
Второй день сбои наблюдаются в работе сайта госзакупок. Пользователи встречаются с разными трудностями. Одним не удается воспользоваться поиском, у других поиск работает, но не получается зайти в разделы внутри самих закупок.