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Сайт ГИБДД заработал в прежнем режиме

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Официальный сайт ГИБДД днем 11 января полностью заработал. Сбой в системе проверки штрафов устранен.

Неполадки в работе системы произошли накануне. Жители разных регионов России жаловались, что не могут проверить дорожные штрафы. В МВД проблемы объяснили обновлением программного обеспечения.

Второй день сбои наблюдаются в работе сайта госзакупок. Пользователи встречаются с разными трудностями. Одним не удается воспользоваться поиском, у других поиск работает, но не получается зайти в разделы внутри самих закупок.

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