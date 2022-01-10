Не проверить дорожные штрафы. В системе ГИБДД опять случился сбой

На сайте Госавтоинспекции случился сбой – пользователи жалуются, что не могут проверить дорожные штрафы. Как пишет 10 января Autonews, с проблемой столкнулись жители разных регионов России.



Издание направило запрос в МВД, причины неполадок пока неизвестны.



Предыдущий сбой в системе ГИБДД произошел 18 декабря. Было приостановлено оказание услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, а также пользователи не могли узнать о назначенных им административных штрафах. В МВД проблемы объяснили коммунальной аварией, из-за которой серверы залило водой.

