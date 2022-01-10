FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -16
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Не проверить дорожные штрафы. В системе ГИБДД опять случился сбой

1
Печать

На сайте Госавтоинспекции случился сбой – пользователи жалуются, что не могут проверить дорожные штрафы. Как пишет 10 января Autonews, с проблемой столкнулись жители разных регионов России.

Издание направило запрос в МВД, причины неполадок пока неизвестны.

Предыдущий сбой в системе ГИБДД произошел 18 декабря. Было приостановлено оказание услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, а также пользователи не могли узнать о назначенных им административных штрафах. В МВД проблемы объяснили коммунальной аварией, из-за которой серверы залило водой.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260569221
Дык система ещё вчера с утра уже не работала!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний