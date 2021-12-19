В МВД объяснили сбои в системе ГИБДД залитыми водой серверами, восстановление затягивается

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — рассказали в пресс-службе ведомства.



Собеседник «Фонтанки» накануне указывал на прорыв трубы как на причину «выходного» в МРЭО.

Таким образом, восстановительные мероприятия займут больше времени, чем предполагалось. 19 декабря регистрационно-экзаменационные подразделения принимать граждан не будут. Зато будут принимать на следующий день, если починить систему удастся.