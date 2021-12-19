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В МВД объяснили сбои в системе ГИБДД залитыми водой серверами, восстановление затягивается

К утру 19 декабря в МВД России объяснили, что произошло с данными ГИБДД и почему работа МРЭО по всей стране оказалась парализована.

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«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Собеседник «Фонтанки» накануне указывал на прорыв трубы как на причину «выходного» в МРЭО.

Таким образом, восстановительные мероприятия займут больше времени, чем предполагалось. 19 декабря регистрационно-экзаменационные подразделения принимать граждан не будут. Зато будут принимать на следующий день, если починить систему удастся.

О сбое в базе данных ГИБДД читатели «Фонтанки» сообщили утром 18 декабря. Они жаловались на очереди в МРЭО Петербурга и Ленобласти. Неполадки подтвердили также в отделениях и других регионов страны. В МВД извинились и сообщили, что «специалисты ведомства прилагают все усилия для устранения последствий технического сбоя».

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Комментарии (33)

hoboot
сервера рез.копий, теневые копии и т д все залили да? :о)
Annonym
Смешно читать любой начинающий и Более менее думающий и понимающий SysAdmin или просто Студент ИТМО Курса 2 -3 Вам скажет .
Что если Винчестеры на которых хранятся Данные были залиты водой слишком Сильно и в течении очень быстрого Времени не были вынуты из системных Болоков где они установлены ( Сомневаюсь что системные Блоки были Водонепроницаемы ) и не начать сушить то в ситуаций Когда поддержка производителя Винчествером возможна только сторонняя а не проиводителя из за Санкций наложенных как раз по причинам дейсвий властей в Адрес Народа России то риск полной потери Данных на этих винчестерах стремится к нулю с Каждой потерянной зря Минутой начиная с момента когда их винчестеры Достали = вырутили из Ситемных блоков .
Я Уж совсем молчу про тему с устареванием програмнного обеспечения которое в купе с ПРроблемой устаревшести используемого в Гос оборудования и обеспечени ведет иногда так же к невозможности востанновления Данных !
VVM1962
серверная в выгребной яме, российское ноу-хау!!!!
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