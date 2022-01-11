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Сайт госзакупок второй день работает с перебоями

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Сайт единой информационной системы в сфере закупок продолжает работать с перебоями 11 января. Пользователи встречаются с разными трудностями. Одним не удается воспользоваться поиском, у других поиск работает, но не получается зайти в разделы внутри самих закупок. На сером фоне появляется сообщение: «Сервер временно недоступен. Попробуйте повторить попытку позже».

На сайте госзакупок во вторник сообщается о восстановлении отдельных функций системы, а также об обновлении версии программного обеспечения накануне вечером. «Исправлена ошибка, в результате которой при формировании сведений об изменении контракта на вкладке «Документы» после нажатия на кнопку «Готово» могло возникать сообщение: «Страница временно недоступна. Попробуйте перезагрузить страницу», — сказано в журнале версий. Похоже, что у части пользователей ошибка продолжает всплывать.

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Сбои в работе сайта госзакупок начались с 10 января. До этого сообщалось об обновлении его программного обеспечения.

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Комментарии (1)

ЧижПыж
Примерно так же было при брежневском Застое. И "фон серый" и "сервер недоступен".

безнадёга.ру
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