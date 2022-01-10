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Сайт госзакупок начал первый рабочий день года со сбоя

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Сайт единой информационной системы в сфере закупок начал рабочую неделю с перебоев. В понедельник некоторые пользователи не смогли воспользоваться его функциями. Вместо этого на сайте появилось уведомление: «Сервер временно недоступен. Попробуйте повторить попытку позже».

На сайте госзакупок подтвердили сбои 10 января. В сообщении сказано, что часть пользователей столкнулись с трудностями при поиске или открытии сведении об извещениях в реестре закупок.

«В настоящее время ведутся работы по устранению проблемы. О сроках решения будет сообщено дополнительно», – говорится на сайте.

В шесть утра сервис предупредил пользователей о том, что 10 января было обновлено программное обеспечение сайта.

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