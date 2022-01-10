В МВД рассказали, когда полностью заработает сайт ГИБДД

В МВД объяснили, что сбой в работе сайта ГИБДД произошел из-за обновления программного обеспечения. Сервисы планируют восстановить 11 января.



«В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции», — заявили в ведомстве 10 января.



Ранее сообщалось, что жители разных регионов России жалуются на проблемы с доступом к системе ГИБДД. По их словам, стало невозможно проверить дорожные штрафы. Кроме того, сбои наблюдаются в работе сайта госзакупок. Утром понедельника там также говорилось об обновлении ПО.

