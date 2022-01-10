FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -16
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

В МВД рассказали, когда полностью заработает сайт ГИБДД

0
Печать

В МВД объяснили, что сбой в работе сайта ГИБДД произошел из-за обновления программного обеспечения. Сервисы планируют восстановить 11 января.

«В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции», — заявили в ведомстве 10 января.

Ранее сообщалось, что жители разных регионов России жалуются на проблемы с доступом к системе ГИБДД. По их словам, стало невозможно проверить дорожные штрафы. Кроме того, сбои наблюдаются в работе сайта госзакупок. Утром понедельника там также говорилось об обновлении ПО.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний