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На Алтае расстреляли табун из полусотни лошадей

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В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей. Возбуждено уголовное дело, сообщили 11 января в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. Лошади были застрелены», — уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

«Фонтанка» писала, что в марте на Алтае расстреляли табун лошадей, погибли восемь кобыл и жеребец. Позже выяснилось, что агрессором был полицейский.

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Комментарии (3)

266225058
не верится
Карабас Барабас
Полицейского наградили. Он взял повышенные обязательства и грохнул ещё больше животных, герой.
Ваксер
это из чего надо так было пулять? Из ПМ не особо настреляешь даже одну лошадь.
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