На Алтае расстреляли табун из полусотни лошадей

В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей. Возбуждено уголовное дело, сообщили 11 января в пресс-службе ГУ МВД по региону.



«В отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. Лошади были застрелены», — уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).



Дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.



«Фонтанка» писала, что в марте на Алтае расстреляли табун лошадей, погибли восемь кобыл и жеребец. Позже выяснилось, что агрессором был полицейский.

