Полицейский расстрелял из охотничьего ружья табун лошадей на Алтае

Как сообщили в региональном СКР, инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 марта на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, между посёлками Власьево и Тюгурюк, на участке автодороги «Подъезд Талда — Тюнгур (Природный парк «Белуха»)». Некий мужчина по неустановленной причине произвёл выстрелы из огнестрельного оружия в табун лошадей, убив восемь кобыл и одного жеребца и ранив двух кобыл, принадлежащих троим местным жителям. Владельцам лошадей тем самым причинён материальный ущерб почти на 1,3 миллиона рублей, уточнили в Следственном комитете.

Следственный комитет по Республике Алтай проводит расследование уголовного дела после расстрела из охотничьего ружья табуна лошадей.

Позже следователям стало известно, что стрельбу из охотничьего ружья по лошадям устроил 36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому району республики.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Оружие у полицейского изъяли, назначена судебная баллистическая экспертиза. С подозреваемым работают следователи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

