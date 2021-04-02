FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
75.81р88.95р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Полицейский расстрелял из охотничьего ружья табун лошадей на Алтае

Следственный комитет по Республике Алтай расследует уголовное дело по факту расстрела полицейским девяти лошадей

Следственный комитет по Республике Алтай проводит расследование уголовного дела после расстрела из охотничьего ружья табуна лошадей.

Как сообщили в региональном СКР, инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 марта на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, между посёлками Власьево и Тюгурюк, на участке автодороги «Подъезд Талда — Тюнгур (Природный парк «Белуха»)». Некий мужчина по неустановленной причине произвёл выстрелы из огнестрельного оружия в табун лошадей, убив восемь кобыл и одного жеребца и ранив двух кобыл, принадлежащих троим местным жителям. Владельцам лошадей тем самым причинён материальный ущерб почти на 1,3 миллиона рублей, уточнили в Следственном комитете.

Позже следователям стало известно, что стрельбу из охотничьего ружья по лошадям устроил 36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому району республики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Оружие у полицейского изъяли, назначена судебная баллистическая экспертиза. С подозреваемым работают следователи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Athair
Поставил бы шоколадку на то, что по пьяни дело было. Коренные алтайцы к алкоголю неустойчивы абсолютно и пить не умеют. И после выпитого крышу у них сносит напрочь...

PS: Кто будет на Алтае - с местными не пейте ни в коем случае, сколько туристов там перестреляли...
Noisymouse
Пристрелить урода за лошадок...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний