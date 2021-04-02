Полицейский расстрелял из охотничьего ружья табун лошадей на Алтае

Следственный комитет по Республике Алтай проводит расследование уголовного дела после расстрела из охотничьего ружья табуна лошадей.
Как сообщили в региональном СКР, инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 марта на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, между посёлками Власьево и Тюгурюк, на участке автодороги «Подъезд Талда — Тюнгур (Природный парк «Белуха»)». Некий мужчина по неустановленной причине произвёл выстрелы из огнестрельного оружия в табун лошадей, убив восемь кобыл и одного жеребца и ранив двух кобыл, принадлежащих троим местным жителям. Владельцам лошадей тем самым причинён материальный ущерб почти на 1,3 миллиона рублей, уточнили в Следственном комитете.
Позже следователям стало известно, что стрельбу из охотничьего ружья по лошадям устроил 36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому району республики.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба). Оружие у полицейского изъяли, назначена судебная баллистическая экспертиза. С подозреваемым работают следователи, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.