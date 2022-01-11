Генконсульство РФ в Алма-Ате предупредило о приостановке регистрации на рейсы в Россию

Регистрация пассажиров на российские эвакуационные рейсы из Казахстана в ближайшее время прекращается, поскольку мест больше нет.
«Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», — заявили в российском генеральном консульстве.
Граждан просят не собираться в аэропорту Алма-Аты. «В случае поступления новых сведений о рейсах в Россию информируем дополнительно», — пообещали в генконсульстве.
Российские военные самолёты, по данным Минобороны РФ, к 11 января вывезли из Казахстана 1 719 россиян и иностранцев. в понедельник самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву 258 человек, из них 247 российских и 11 иностранных граждан.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено, кроме рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines. Во вторник из и в Нур-Султан планируется выполнить 27 международных рейсов в и из городов — Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт-на-Майне, Ташкент, Новосибирск, Коломбо, Анталья, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются. Обслуживание международных рейсов в аэропорту Алма-Аты не будет осуществляться как минимум до 15 января.