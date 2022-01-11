Генконсульство РФ в Алма-Ате предупредило о приостановке регистрации на рейсы в Россию

Регистрация пассажиров на российские эвакуационные рейсы из Казахстана в ближайшее время прекращается, поскольку мест больше нет.



«Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», — заявили в российском генеральном консульстве.



Граждан просят не собираться в аэропорту Алма-Аты. «В случае поступления новых сведений о рейсах в Россию информируем дополнительно», — пообещали в генконсульстве.

