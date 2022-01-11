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Генконсульство РФ в Алма-Ате предупредило о приостановке регистрации на рейсы в Россию

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Регистрация пассажиров на российские эвакуационные рейсы из Казахстана в ближайшее время прекращается, поскольку мест больше нет.

«Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается», — заявили в российском генеральном консульстве.

Граждан просят не собираться в аэропорту Алма-Аты. «В случае поступления новых сведений о рейсах в Россию информируем дополнительно», — пообещали в генконсульстве.

Российские военные самолёты, по данным Минобороны РФ, к 11 января вывезли из Казахстана 1 719 россиян и иностранцев. в понедельник самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву 258 человек, из них 247 российских и 11 иностранных граждан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено, кроме рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines. Во вторник из и в Нур-Султан планируется выполнить 27 международных рейсов в и из городов — Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт-на-Майне, Ташкент, Новосибирск, Коломбо, Анталья, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются. Обслуживание международных рейсов в аэропорту Алма-Аты не будет осуществляться как минимум до 15 января.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. По данным на 11 января, задержаны около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней, а также назначил премьер-министра страны.

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