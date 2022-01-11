В Институте экономики РАН допустили введение продуктовых карточек

Рост цен в России может привести к необходимости введения продуктовых карточек для малообеспеченных слоёв населения. Об этом рассказал РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Правда, отметил он, подобная практика существует во многих странах, и бояться её не стоит.
«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — цитирует РИА экономиста 11 января.
Он не видит ничего плохого в карточках как в способе поддержки населения. «Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — объяснил научный руководитель Института экономики РАН.
Несколько лет назад Минпромторг уже высказывал идею сформировать систему дополнительного питания с раздачей банковских карт (деньги предлагалось тратить на определённые отечественные продукты) для малообеспеченных россиян. Весной 2021 года поставщики в своём заявлении, направленном в адрес правительства России, предложили вернуться к этому проекту. Помощь они хотели оказывать тем, кто потерял доход из-за коронавирусных ограничений.