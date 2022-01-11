В Институте экономики РАН допустили введение продуктовых карточек

Рост цен в России может привести к необходимости введения продуктовых карточек для малообеспеченных слоёв населения. Об этом рассказал РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Правда, отметил он, подобная практика существует во многих странах, и бояться её не стоит.



«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — цитирует РИА экономиста 11 января.

