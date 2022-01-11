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В Институте экономики РАН допустили введение продуктовых карточек

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Рост цен в России может привести к необходимости введения продуктовых карточек для малообеспеченных слоёв населения. Об этом рассказал РИА Новости экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Правда, отметил он, подобная практика существует во многих странах, и бояться её не стоит.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — цитирует РИА экономиста 11 января.

Он не видит ничего плохого в карточках как в способе поддержки населения. «Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — объяснил научный руководитель Института экономики РАН.

Несколько лет назад Минпромторг уже высказывал идею сформировать систему дополнительного питания с раздачей банковских карт (деньги предлагалось тратить на определённые отечественные продукты) для малообеспеченных россиян. Весной 2021 года поставщики в своём заявлении, направленном в адрес правительства России, предложили вернуться к этому проекту. Помощь они хотели оказывать тем, кто потерял доход из-за коронавирусных ограничений.

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Комментарии (36)

dragvs
Правительство уже пыталось их ввести, инициатива с треском провалилась.
VKuser188688999
А Терешкова про это знает . кого она нам всучила в вожжи ?
nos
да они там совсем очумели?!
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