Киргизский музыкант рассказал о своем задержании в Казахстане и заявил, что его не пытали

Джазовый музыкант Викрам Рузахунов, в котором казахские власти опознали участника беспорядков, вернулся в Киргизию.
«Викрам Рузахунов вернулся домой в Кыргызстан. На кыргызско-казахской границе его встретили родные и близкие, представители правоохранительных структур», — сообщает 10 января киргизское МВД.
В интервью 24.kg музыкант отметил, что видео с признанием стало следствием разговора с сокамерниками. Они посоветовали ему признаться в участии в митинге за деньги. Якобы так его быстрее депортируют. Он также отметили, что его не пытали, а следы побоев были получены при задержании. Рузахунов сообщил, что 7 январе ехал в такси, а задержали его на военном посту.
«Я все время говорил, что я — музыкант. Что я — достаточно известный музыкант», — заметил задержанный.
Накануне в эфире казахского телеканала «Хабар 24» показали сюжет об участнике массовых беспорядков — якобы нанятом за 200 долларов безработном жителе Киргизии Закире Убурове. В мужчине узнали прилетевшего на гастроли джазмена Рузахунова. В Киргизии возмутились задержанием известного земляка.