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Киргизский музыкант рассказал о своем задержании в Казахстане и заявил, что его не пытали

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Джазовый музыкант Викрам Рузахунов, в котором казахские власти опознали участника беспорядков, вернулся в Киргизию.

«Викрам Рузахунов вернулся домой в Кыргызстан. На кыргызско-казахской границе его встретили родные и близкие, представители правоохранительных структур», — сообщает 10 января киргизское МВД.

В интервью 24.kg музыкант отметил, что видео с признанием стало следствием разговора с сокамерниками. Они посоветовали ему признаться в участии в митинге за деньги. Якобы так его быстрее депортируют. Он также отметили, что его не пытали, а следы побоев были получены при задержании. Рузахунов сообщил, что 7 январе ехал в такси, а задержали его на военном посту.

«Я все время говорил, что я — музыкант. Что я — достаточно известный музыкант», — заметил задержанный.

Накануне в эфире казахского телеканала «Хабар 24» показали сюжет об участнике массовых беспорядков — якобы нанятом за 200 долларов безработном жителе Киргизии Закире Убурове. В мужчине узнали прилетевшего на гастроли джазмена Рузахунова. В Киргизии возмутились задержанием известного земляка.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. Задержано более 8 000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (5)

Abu-Denis
Фингал в пол-лица показывает, как его там не пытали.
Dimitry Antonov
Ага, в камере посоветовали себя оговорить. Известного музыканта, т.е. человека с мозгами в голове. Что-то не верится. Скорее всего, кто-то после надоумил, чтобы не разжигать трения между двумя близкими лидерами.
Otkating
Не знаю какой он музыкант, но из тюрьмы его вытащил Президент Кыргыстана.
Респект Президенту так ревностно оберегающий своего гражданина.
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