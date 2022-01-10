Задержанный в Казахстане киргизский музыкант Рузахунов освобождён

Музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, который был задержан в Казахстане силовиками по подозрению в терроризме, освобождён. Его везут в Бишкек. Об этом пишет 10 января «Вечерний Бишкек» со ссылкой на свои источники.



«Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи в Казахстане, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР», — передаёт также «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на ГКНБ.



9 января канал Qazaqstan опубликовал видео, на котором избитый мужчина признается, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Его имя не называли, но кыргызстанцы узнали популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова. Он регулярно ездит в Казахстан с концертами, и 2 января действительно прилетел в Нур-Султан. У посольства Казахстана в Бишкеке собрались протестующие и потребовали вернуть музыканта домой. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пообещал им, что для спасения музыканта будет сделано всё возможное.