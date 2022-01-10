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Задержанный в Казахстане киргизский музыкант Рузахунов освобождён

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Музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, который был задержан в Казахстане силовиками по подозрению в терроризме, освобождён. Его везут в Бишкек. Об этом пишет 10 января «Вечерний Бишкек» со ссылкой на свои источники.

«Кыргызстанский музыкант Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи в Казахстане, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР», — передаёт также «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на ГКНБ.

9 января канал Qazaqstan опубликовал видео, на котором избитый мужчина признается, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Его имя не называли, но кыргызстанцы узнали популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова. Он регулярно ездит в Казахстан с концертами, и 2 января действительно прилетел в Нур-Султан. У посольства Казахстана в Бишкеке собрались протестующие и потребовали вернуть музыканта домой. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев пообещал им, что для спасения музыканта будет сделано всё возможное.

«Он порядочный человек. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия ни в каких беспорядках. Информация от гостелеканала Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно», — заявлял Ташиев.

По данным Sputnik, телеканал Qazaqstan уже удалил видео с Рузахуновым со своих каналов в YouTube, Telegram и странице в Facebook.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (9)

SU LUX INN
то-то же, Исправились! а то Повадились писать "кыргызский" - я чуть язык не Сломал! от Возмущения!
Steam
А как же его признание, что он ехал участвовать в беспорядках? Все, "не считается"?
И что там с признаниями таких же как он бедолаг, но которые менее известные люди?
Mikle776
человек на камеру говорит, что он за деньги принимал участие в составе группы боевиков при нападении на Казахстан. В результате этого нападения погибло 17 полицейских, НО боевика отпускают без суда и следствия!!! А где же логика? еще празднует НГ?
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