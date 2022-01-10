«Последний богатырь» в два раза перегнал «Человека-паука» за новогодние

Новогодние праздники привлекли в кинозалы больше 11 миллионов человек по всей стране, по данным федеральной информационной системы ЕАИС . В основном, зрителей интересовало отечественное фэнтези «Последний богатырь: посланник тьмы» — третья часть приключений русского богатыря Ивана, которого сыграл Виктор Хориняк. Ленту посмотрело в два раза больше зрителей, чем супергеройский кинокомикс «Человек-паук: нет пути домой» , который занял вторую строчку рейтинга. За праздники эти фильмы заработали около 1,5 миллиардов и 750 миллионов рублей соответственно.

При этом «Богатырь» еще не догнал «Человека-паука» по общему сбору в России, потому что американский фильм идет в прокате на неделю дольше. Российская картина заработала чуть менее двух миллиардов рублей с 23 декабря, а «Человек-паук: нет пути домой» — 2,7 миллиарда с 15 декабря.



На третьем месте уже четыре уик-энда подряд держится красочный музыкальный мультфильм режиссера Гарта Дженнингса «Зверопой-2», он собрал почти 488 миллионов рублей за новогодние выходные.



За 4 и 5 места все новогодние праздники боролись отечественные кинопродукты: драма «Чемпион мира» и мультфильм «Три богатыря и конь на троне», которые вышли в аккурат перед длинными выходными, 30 декабря.



Фильм про шахматное противостояние с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях не особенно заинтересовал жаждущих новогоднего настроения зрителей. За праздники он заработал около 316 миллионов рублей. Его немного опередила детская франшиза про богатырей, которая за то же время собрала почти 347 миллионов.

