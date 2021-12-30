«Чемпион мира» с Хабенским: Есть такая партия

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В прокате — «Чемпион мира», очередной представитель жанра «ностальгический фильм о героях советского спорта». Сняла его студия Никиты Михалкова «Тритэ» — как и «Движение вверх», и «Легенду номер семнадцать». Странно это писать, но действительно: прежние работы на фоне «Чемпиона» могут показаться прекрасно сработанными сентиментальными драмами.

Для начала, сама тема здесь выбрана скользкая и сложная. Во-первых, в «Движении» и «Легенде» создатели вполне могли плевать на всю зрелищность, ее вытягивал сам по себе выбранный вид спорта. В случае чего, зритель мог просто смотреть реконструкцию хоккейной или баскетбольной битвы. С шахматами ситуация прямо противоположная: сами по себе они не особо зрелищные, наоборот, их нужно как-то встраивать в сюжет, превращать в шоу, придумывать, как показать на экране поведение героев и их ходы на доске.



Во-вторых, поединок, про который решила снять фильм студия Михалкова, сам по себе — событие не спортивное, а политическое. В 1978 году на Филиппинах состоялся матч за звание чемпиона мира между юным советским комсомольцем Анатолием Карповым и эмигрировавшим из страны диссидентом Виктором Корчным. Как ни крутись, чистого спорта на экране в этой истории было не сохранить. Так или иначе, фильм был вынужден что-то делать с политической подоплекой, с тем фактом, что поединок был битвой Холодной войны.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Если вы любите смотреть, как кто-то, очертя голову, кидается на все мыслимые ловушки, расставленные на его пути, — «Чемпион мира» в этом смысле настоящая находка. Обе ключевые проблемы — с некинематографичностью шахмат и политической подоплекой — здесь решаются просто образцово никудышно. Отчасти — потому что фильм целиком и полностью отдали на откуп одному-единственному человеку, Алексею Сидорову, снимавшему в свое время «Бригаду», а потом спортивную сагу «Бой с тенью» и патриотический блокбастер «Т-34». Такое ощущение, что он решил принять участие в неофициальном конкурсе — кто соберет больше пошлейших способов показать игру ума, интеллектуальные усилия гроссмейстеров. Анимация, графика, электрические разряды в мозгах игроков, выступающие у них на лбу капельки пота и даже оживление на экране шахматных фигур, прям как в «Гарри Поттере».



Более того — сценарист и режиссер Сидоров опустил уровень примерно всех составляющих «Чемпиона» до самой нижней планки. Героев превратил в карикатуры. Карпов в исполнении Филиппа Янковского — просто Павка Корчагин, как будто ожившая иллюстрация к статье «комсомолец» из Большой Советской Энциклопедии. Константин Хабенский играет Корчного — и это совсем уж стыдно — как заправскую антисемитскую карикатуру, просто «Еврей Зюсс». Невротичный актер, способный сыграть очень многое, и сыграть оригинально и ярко, здесь вынужден заниматься сбором всех клише, связанных с образом евреев и условных «либералов». Про исполнителей всех без исключения остальных ролей и говорить нечего: они вполне ожидаемо заняты ровно тем же, созданием нелепых карикатур.

Автор: Central Partnership / YouTube

Ровно так же Сидоров подходит и к политической составляющей фильма. «Чемпиона» даже как-то неудобно обвинять в заказухе и в том, что фильм использует давний спортивный сюжет для создания агитки про иноагентов, чтобы сделать приятно начальству: молодцы, крушили, крушите и будете крушить безродных космополитов и предателей родины. Слишком плохо, спустя рукава эта идеологическая линия здесь прописана и воплощена.



До политического триллера из времен Холодной войны «Чемпион» очевидно не дотягивает — как ни старается режиссер, наряжая героев в бежевые плащи и устраивая им бесконечные встречи с «информаторами». Ну, Сидоров не Джон Ле Карре, что поделать. Опускаться до совсем уж очевидной агитки и проводить яркие параллели с сегодняшним днем, похоже, совесть не позволяет. Поэтому и получается в меру пестрый сборник плохих имитаций карикатур из журнала «Крокодил». Листать подобную полиграфическую продукцию можно только либо в новогоднем алкогольном бреду, либо от полного отчаяния. Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»