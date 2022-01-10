Путин увидел «майданные технологии» в Казахстане и заявил, что Россия «не позволит раскачивать ситуацию у себя дома»

События в Казахстане — «не первая и не последняя попытка вмешаться извне». Об этом Владимир Путин заявил 10 января на онлайн-саммите ОДКБ.



«Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно другие люди и у них другие цели. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, в том числе, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — подчеркнул президент России.

