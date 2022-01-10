FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -16
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Путин увидел «майданные технологии» в Казахстане и заявил, что Россия «не позволит раскачивать ситуацию у себя дома»

43
Печать

События в Казахстане — «не первая и не последняя попытка вмешаться извне». Об этом Владимир Путин заявил 10 января на онлайн-саммите ОДКБ.

«Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно другие люди и у них другие цели. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, в том числе, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — подчеркнул президент России.

По его словам, в Казахстане использовались «майданные технологии». «Мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций», — добавил Путин.

Он также пообещал, что силы ОДКБ выведут из Казахстана, как только ситуация нормализуется.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (43)

chip1
Поддерживаю ВВП! Но с условием, что власть запустит процесс самоочищения от коррупции, кумовства, перестанет уничтожать политических конкурентов, восстановит свободу СМИ, независимость законодательной и судебной властей, свободу собраний и гарантированное Конституцией право граждан открыто выражать свои политические претензии власти путем митингов, возможность гражданскому обществу менять не устраивающую его власть! Не сделав эти шаги, власть является основным источником майданов и революций с погромами и жертвами!
***_555
Раз ему "очевидно" - пусть предъявит доказательства и подробности.
Инкогнито2021
Трус
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний