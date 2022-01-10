Путин: Силы ОДКБ будут выведены из Казахстана

Президент России заверил, что силы ОДКБ пробудут в Казахстане «ограниченный по времени период».



«В Казахстан направлен контингент миротворческих сил ОДКБ. И хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период. На такой, какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана. <...> После выполнения своих функций весь контингент будет выведен», — заявил 10 января президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран ОДКБ.



По его словам, Казахстан столкнулся с «беспрецедентным вызовом» своей безопасности. В ОДКБ пришлось быстро принимать решение, чтобы не допустить «деградации ситуации». Путин уверен, что реагировать нужно было без промедлений.

