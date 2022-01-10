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Путин: Силы ОДКБ будут выведены из Казахстана

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Президент России заверил, что силы ОДКБ пробудут в Казахстане «ограниченный по времени период».

«В Казахстан направлен контингент миротворческих сил ОДКБ. И хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период. На такой, какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана. <...> После выполнения своих функций весь контингент будет выведен», — заявил 10 января президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран ОДКБ.

По его словам, Казахстан столкнулся с «беспрецедентным вызовом» своей безопасности. В ОДКБ пришлось быстро принимать решение, чтобы не допустить «деградации ситуации». Путин уверен, что реагировать нужно было без промедлений.

Глава государства также отметил, что произошедшее в Казахстане — это не первая и не последняя попытка вмешательства извне.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (11)

angel of death
а за чей счёт был этот цирк? =)

опять ждать повышения налогов гражданам России? =)

дед, быстрее подписывай свой законопроект о возможности выхода из гражданства России, и я поехал =)
altnec
Извнянцы они везде и повсюду. Это уже паранойя какая-то у него.
SU LUX INN
Испугался! а кто будет Северный казакстан возвращать? Пушкин?
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