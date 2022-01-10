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Токаев: Во время «алма-атинской трагедии» вооруженные боевики напали, как огромная стая гиен

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Токаев заявил, что «террористы» отказались от своих планов из-за миротворцев ОДКБ.

«Это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. <...> С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. <...> На город [Алма-Ата] из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики», — заявил 10 января глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи лидеров стран ОДКБ.

По его словам, события в Алма-Ате можно описать как «алма-атинскую трагедию». В какой-то момент ситуация приобрела «критический характер», так как в руках нападавших оказались 9 областных центров и крупнейший город республики. После оценки происходящего власти приняли решение обратиться к ОДКБ. Сейчас в стране в рамках миротворческой миссии находятся 2 030 военнослужащих ОДКБ и 250 единиц техники. Токаев назвал ОДКБ работающим механизмом обеспечения безопасности.

«Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов [с миротворцами ОДКБ] в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — заметил Токаев.

Казахстанский лидер также особо подчеркнул, что вооруженные силы не применялись против мирных демонстрантов.

Оперативный штаб Казахстана сегодня, 10 января, также доложил, что 17 силовиков были убиты, а 1,5 тысячи человек привлекли за нарушение режима ЧП.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (11)

angel of death
меня веселит видео-монтаж его выступлений
картинка постоянно дёргается, что говорит о том, что декорации вокруг его лица - фейк, а сам он вещает из Ростова =)))))
Mikle776
в Казахстан вторглось 20000 вооруженных боевиков, в результате погибло 17 полицейских и 165 гражданских - такие вроде официальные цифры...
информация для размышления из истории РФ:
"13 октября 2005 года недобитые боевики попробовали штурмом взять Нальчик. Джихад провалился - в течение суток вторгшиеся в город бандгруппы были разгромлены российскими силовиками. Всего из 217 террористов 97 было уничтожено, ещё 70 захвачены живыми. В боестолкновениях погибло 35 сотрудников органов правопорядка и военнослужащих, а также 14 гражданских."
Как эффективно работают органы правопорядка Казахстана!!! Только непонятно зачем тогда запросили помощи у ОДКБ ?
261847251
Казахским вооружённым силам численностью в 120т человек для подавления нападения не хватало как-раз этих 2000 десантников?
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