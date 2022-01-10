Токаев: Во время «алма-атинской трагедии» вооруженные боевики напали, как огромная стая гиен

«Это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. <...> С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. <...> На город [Алма-Ата] из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики», — заявил 10 января глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи лидеров стран ОДКБ.

Токаев заявил, что «террористы» отказались от своих планов из-за миротворцев ОДКБ.

По его словам, события в Алма-Ате можно описать как «алма-атинскую трагедию». В какой-то момент ситуация приобрела «критический характер», так как в руках нападавших оказались 9 областных центров и крупнейший город республики. После оценки происходящего власти приняли решение обратиться к ОДКБ. Сейчас в стране в рамках миротворческой миссии находятся 2 030 военнослужащих ОДКБ и 250 единиц техники. Токаев назвал ОДКБ работающим механизмом обеспечения безопасности.



«Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов [с миротворцами ОДКБ] в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — заметил Токаев.



Казахстанский лидер также особо подчеркнул, что вооруженные силы не применялись против мирных демонстрантов.



Оперативный штаб Казахстана сегодня, 10 января, также доложил, что 17 силовиков были убиты, а 1,5 тысячи человек привлекли за нарушение режима ЧП.

