Комитет нацбезопасности Казахстана: Ситуация стабилизирована, всё под контролем

«По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов», — уверяет ведомство (перевод по РИА Новости ).

Ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем, заявила 10 января пресс-служба комитета национальной безопасности . Очаги террористических угроз, по данным комитета, нейтрализованы, производятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

Несколько часов назад комитет нацбезопасности республики отчитался о нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек, члены которых принимали участие в массовых беспорядках.



По словам мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, город постепенно возвращается к нормальной жизни, городской штаб работает круглосуточно и в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.



«Благодаря решительным действиям президента удалось предотвратить развал страны. Казахстан устоял и всему миру доказал, что невозможно разрушить и уничтожить нашу страну и народ», — цитирует мэра Алма-Аты «Sputnik Казахстан».



Все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме, за исключением аэропортов Алма-Аты и Талдыкоргана, приводит РИА сообщение комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.



ТАСС передаёт, что власти сняли оцепление на площади Республики в Алма-Ате, уже можно вплотную подойти к резиденции президента. Правда, из-за следственных действий проход ограничен. Следственные группы собирают в парке у площади и на ближайших к ней улицах вещественные доказательства действий зачинщиков беспорядков. На тех же улицах коммунальные службы приступили к разбору баррикад. Флаги на административных зданиях приспущены из-за траура.

