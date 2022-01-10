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Комитет нацбезопасности Казахстана: Ситуация стабилизирована, всё под контролем

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Ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем, заявила 10 января пресс-служба комитета национальной безопасности. Очаги террористических угроз, по данным комитета, нейтрализованы, производятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

«По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов», — уверяет ведомство (перевод по РИА Новости).

Несколько часов назад комитет нацбезопасности республики отчитался о нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек, члены которых принимали участие в массовых беспорядках.

По словам мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, город постепенно возвращается к нормальной жизни, городской штаб работает круглосуточно и в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.

«Благодаря решительным действиям президента удалось предотвратить развал страны. Казахстан устоял и всему миру доказал, что невозможно разрушить и уничтожить нашу страну и народ», — цитирует мэра Алма-Аты «Sputnik Казахстан».

Все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме, за исключением аэропортов Алма-Аты и Талдыкоргана, приводит РИА сообщение комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

ТАСС передаёт, что власти сняли оцепление на площади Республики в Алма-Ате, уже можно вплотную подойти к резиденции президента. Правда, из-за следственных действий проход ограничен. Следственные группы собирают в парке у площади и на ближайших к ней улицах вещественные доказательства действий зачинщиков беспорядков. На тех же улицах коммунальные службы приступили к разбору баррикад. Флаги на административных зданиях приспущены из-за траура.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным Минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (1)

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На перекрестке карапуз на велосипеде на большой скорости врезается в зад легковушке. Удар, полет, падение, слезы…Водила пытается успокоить мальчишку:
— Ну не плачь! Ничего страшного. Успокойся.
Не успокаивается. Мужик:
— Ну вот скажи мне, кем ты хочешь стать когда вырастешь? Парнишка утирая рукавом слезы:
— Водителем КАМАЗА-А-А.
Мужик:
— Господи, не дожить бы!!!
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