«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента». Пресс-служба Назарбаева заявила, что он не покидал Казахстан

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну и находится в столице. Об этом 8 января в своем Twitter написал его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Он уточнил, что Назарбаев находится на прямой связи с нынешним президентом Токаевым, а также провел несколько телефонных разговоров с «главами ряда дружественных государств». «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — подчеркнул пресс-секретарь Назарбаева.
Отметим, накануне местные СМИ сообщали, что Назарбаев и его семья якобы покинули Казахстан. Сегодня утром стало известно, что экс-правая рука бывшего президента, экс-премьер и глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене.