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«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента». Пресс-служба Назарбаева заявила, что он не покидал Казахстан

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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну и находится в столице. Об этом 8 января в своем Twitter написал его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Он уточнил, что Назарбаев находится на прямой связи с нынешним президентом Токаевым, а также провел несколько телефонных разговоров с «главами ряда дружественных государств». «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — подчеркнул пресс-секретарь Назарбаева.

Отметим, накануне местные СМИ сообщали, что Назарбаев и его семья якобы покинули Казахстан. Сегодня утром стало известно, что экс-правая рука бывшего президента, экс-премьер и глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене.

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Комментарии (32)

виктор эммануил
Всплыло!
Zdobsi
Печально, что во всех странах бывшего СССР такая же ерунда. Народной поддержки реальной нет, тотальная коррупция и непонятно, как гражданам действительно проявить волеизъявление, а не вот это вот все 146%. А потом жалуются, что граждане им в буквальном смысле головы отрубают. Конечно это дико, но ведь виноваты в этом безобразии руководители страны. И как можно на миллиард нагрести и делать вид, что все хорошо? Так не бывает. А повышения цен просто порушили экономику одномоментно. Поэтому люди и вышли...
Wernum
Мужественно пересидел в бункере дни неопределенности, а теперь делает вид, что всё ок.
Выступил бы три дня назад, если уверен, что его обращение на кого-то повлияет.
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