«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента». Пресс-служба Назарбаева заявила, что он не покидал Казахстан

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну и находится в столице. Об этом 8 января в своем Twitter написал его пресс-секретарь Айдос Укибай.



Он уточнил, что Назарбаев находится на прямой связи с нынешним президентом Токаевым, а также провел несколько телефонных разговоров с «главами ряда дружественных государств». «Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — подчеркнул пресс-секретарь Назарбаева.

