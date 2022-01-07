Супергерои, маги и альтернативная история: 10 самых ожидаемых фильмов 2022 года

«Лакричная пицца» (18+)

13 января

Начнется прокатный год с одного из главных хитов года ушедшего, «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона, по совместительству — вероятного триумфатора «Оскаров» и «Глобусов». Автор «Призрачной нити», «Мастера» и «Магнолии» снова обратился к своему любимому ироничному ретро, американским семидесятым. Действие разворачивается в Голливуде эпохи больших перемен, но эту фактуру Андерсон использует лишь как идеальный фон для трогательной и пестрой истории первой любви. Главные роли сыграли дебютанты — Алана Хаим и Купер Хоффман, сын покойного Филипа Сеймура Хоффмана, одного из ярчайших актеров последних десятилетий. Зато во всех остальных ролях — суперзвезды, от Брэдли Купера до Тома Уэйтса и от Шона Пенна до Джона Си Райли.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Universal Pictures Russia

Kingsman: Начало (18+)

13 января

Год обещает возвращение целого ряда любимых персонажей современной массовой культуры. В частности, портных-супергероев из британской секретной службы Kingsman. Правда, ничего общего новый фильм с предыдущими частями не будет иметь — кроме того, что в режиссерское кресло вернулся Мэтью Вон. Действие будет происходить не в наши дни, а больше ста лет назад, на заре Первой мировой. Вместо Колина Ферта и Тэрона Эджертона в главных ролях выступят Рэйф Файнс и Джемма Артертон. Ну, а главным трюком, похоже, будет остроумная игра с историческими мифами: достаточно того, что одним из антагонистов выступит Распутин (его сыграет Рис Иванс), а короля Георга, Николая Второго и кайзера Вильгельма сыграет один и тот же Том Холландер.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал 20th Century Studios Russia

«Бэтмен» (16+)

4 марта

Один из главных супергероев мирового кино вернется в новом облике. Теперь его перенес на экраны создатель «Монстро» и «Впусти меня» Мэтт Ривз. Мастер эффектных триллеров и ужастиков превратил похождения черного защитника Готэма в свой фирменный жанр. Но еще больше впечатляет состав актеров: во всяком случае, он точно обещает другие трактовки старых образов. Главную роль сыграл Роберт Паттинсон, злодеев Человека-пингвина и Загадочника — соответственно, Колин Фаррелл и Пол Дано. В общем, зрелище будет мрачное и эффектное.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал WBRussia

«Я краснею» (6+)

10 марта

В марте очередной суперхит для всей семьи выпустит студия Pixar. «Я краснею» — их фирменное сочетание зрелищности, изобретательности и ненавязчивой дидактики. Во многом он смахивает на «Головоломку» — в том смысле, что представляет собой поучительный экскурс в сложный мир детской психики. Главная героиня — девочка-подросток, которая из-за трудностей переходного периода обретает необычную сверхспособность. Она умеет превращаться в гигантскую рыжую панду — стоит только начать переживать или очень сильно злиться.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Disney Russia

«Ампир V» (16+)

31 марта

Неприлично долгожданная экранизация романа Пелевина — настолько, что ее уже перестали ожидать. Тот же трюк произошел с предыдущим опытом режиссера Виктора Гинзбурга по переносу пелевинской прозы на экран — фильмом «Generation П». Его съемки тоже длились запредельно долго, а премьера переносилась несметное число раз. Он тоже обещал многое — звездный актерский состав, смелость трактовок. Так и тут: рэпер Оксимирон в одной из главных ролей, в остальных — более чем оригинальный актерский состав (в диапазоне от Веры Алентовой до Федора Бондарчука). С другой стороны, похоже, иначе пелевинские тексты на экран и не перенести — формула экранизации здесь складывается из мистических амбиций и разудалого «Ширли-мырли» в качестве финального результата.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал SonyPicturesRU

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (12+)

7 апреля

Вернутся в кинотеатры и «Фантастические твари», экранизация мощного приквела к «Гарри Поттеру». Главные герои — те же: специалист по чудищам Ньют Саламандер, Альбус Дамблдор, американская специалистка по магии Тина Гольдштейн. А вот состав исполнителей поменялся — о чем многие уже слышали. Злодея Грин-де-Вальда сыграет уже не Джонни Депп, отстраненный от съемок, а форменный антагонист Мадс Миккельсен. Будет и модная альтернативная версия исторических событий: действие будет происходить на фоне Второй Мировой войны, так что с нетерпением ждем очень авторитетного мнения историков по поводу этой мрачной сказки.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал WBRussia

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (16+)

6 мая

Поклонники вселенной Marvel в мае получат, наконец, возможность увидеть новый фильм про доктора Стрэнджа, врача и магистра мистических наук и искусств в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Ждать нового персонального фильма о нем пришлось шесть лет, срок все-таки немалый. Лента будет своеобразным продолжением и первого «Стрэнджа», и предновогоднего «Человека-паука», и финальных «Мстителей»: согласно синопсису, здесь появится Алая Ведьма, а главным антагонистом станет бывший друг и наставник героя в исполнении Чиветела Эджиофора.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал iVideos

Тор: Любовь и гром

8 июля

Летом на экраны обещает вернуться Тор, главный герой самой хулиганской и залихватской саги из вселенной Marvel. За его похождения снова взялся массовик-затейник Тайка Вайтити, автор «Кролика Джоджо» и предыдущего «Тора». Главная новость для фанатов — в этой части у главного героя появится своеобразный двойник, его возлюбленная в исполнении Натали Портман. Она теперь перестанет быть простой смертной и тоже обернется супергероиней. Кроме того, актерский состав пополнится еще одной суперзвездой — Кристианом Бэйлом, что уже само по себе обещает неслыханные перемены, невиданные мятежи.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал /unityrussia

Черная пантера: Ваканда навеки

11 ноября

Еще один блокбастер от Marvel, который уже окрестили самым ожидаемым — прокатчики запросили заранее какое-то заоблачное число копий ленты. Что, в общем, предсказуемо. Первая «Пантера» стала для жанра комиксов невиданным прорывом: встала в списках номинантов на «Оскар» бок о бок с самыми заслуженными авторскими лентами, да еще и впервые собрала всех мыслимых темнокожих актеров вместе, наконец, стала ярчайшим публицистическим высказыванием. Но наверняка главная причина интереса к «Ваканде» — вовсе не в успехе первой «Пантеры». Дело в том, что исполнитель главной роли, выдающийся и очень необычный актер Чедвик Боузман, скончался — а замену ему искать отказались. Так что втройне любопытно, как будут из этой ситуации выкручиваться создатели фильма — судя по мощному актерскому составу, это зрелище будет действительно впечатляющим.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Teaser PRO

Аватар-2

15 декабря

Еще одна картина, которую уже устали ждать, — шутка ли, больше десяти лет Джеймс Кэмерон грозился выпустить на экраны сиквел своего объемного блокбастера. И вот, наконец, у «Аватара» есть дата премьеры, да и в бесконечных переносах премьер своих работ режиссер пока не замечен. Судя по синопсису, сюжетно новый «Аватар» будет вплотную примыкать к своему приквелу: главные роли сыграют все те же Сэм Уортингтон и Зои Салдана, их герои опять будут спасать планету На’ви от земных захватчиков и бороться за экологию.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Screen Culture