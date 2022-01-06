СМИ: В Алма-Ате возобновилась стрельба. Слышны взрывы

Поздно вечером 6 января в Алма-Ате вновь возобновилась стрельба, слышны выстрелы и довольно громкие взрывы. Об этом со ссылкой на местное издание «Vласть» сообщает РИА Новости.



«В Алматы время от времени слышны выстрелы в следующих частях города: Золотой квадрат, Новая площадь, Каменка, микрорайон Тастак, улица Момышулы (между улицами Толе би и Рыскулова)», — отмечает издание, в свою очередь, ссылаясь на поступающую от очевидцев информацию.



«Слышны выстрелы и довольно громкие взрывы на улице Гоголя между улицей Наурызбай батыра и проспектом Достык в Алматы», — также передает «Vласть» со ссылкой на собственного корреспондента.

