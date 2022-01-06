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СМИ: В Алма-Ате возобновилась стрельба. Слышны взрывы

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Поздно вечером 6 января в Алма-Ате вновь возобновилась стрельба, слышны выстрелы и довольно громкие взрывы. Об этом со ссылкой на местное издание «Vласть» сообщает РИА Новости.

«В Алматы время от времени слышны выстрелы в следующих частях города: Золотой квадрат, Новая площадь, Каменка, микрорайон Тастак, улица Момышулы (между улицами Толе би и Рыскулова)», — отмечает издание, в свою очередь, ссылаясь на поступающую от очевидцев информацию.

«Слышны выстрелы и довольно громкие взрывы на улице Гоголя между улицей Наурызбай батыра и проспектом Достык в Алматы», — также передает «Vласть» со ссылкой на собственного корреспондента.

Напомним, ранее по информации ТАСС, силовики полностью зачистили от протестующих площадь Республики в центре Алма-Аты.

О том, как переживают беспорядки в Казахстане застрявшие там туристы из России, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (32)

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А когда состоится торжественная передача граблей от Украины Казахстану?
DAE
Похоже казахи сами скоро пойдут усмирять этих «революционеров», пока они окончательно не развалили страну.

«Предприниматели из Казахстана предлагают создать дружины для защиты малого и среднего бизнеса, передает телеканал «Хабар 24». Среди граждан, желающих защищать свою собственность, есть бывшие военные, утверждает канал.
Крупные бизнесмены выступают с инициативой создать добровольные народные дружины, которые окажут содействие в защите объектов малого и среднего бизнеса»
DAE
Ага, мирные протестующие.
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