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«Падают все!» На Дворцовой тоже появился несанкционированный каток

Ещё один несанкционированный каток появился накануне Рождества на Дворцовой пощади в Петербурге. «Падают все!», — сообщила «Фонтанке» 6 января читательница Юлия, поделившаяся видео с кадрами происходящего.

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читательница «Фонтанки» Юлия

Напомним, накануне горожане устроили горку в подземном переходе у Гостиного двора на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Под землю съезжали стоя, сидя и лёжа. От бесплатного катка уже избавились, но пешеходы в центре продолжают буксовать и проваливаться. «Фонтанка» прошлась по улицам города и запечатлела самоотверженную и неравную борьбу со снежной стихией.

Тем временем в администрации Центрального района Петербурга по итогам оперативного совещания 6 января труды управляющих компаний по уборке городских улиц в условиях снегопада оценили неплохо — в целом справляются, но темпы и качество необходимо нарастить, отметили чиновники.

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Комментарии (12)

260847121
Интересно, до революции падали ли цари на Дворцовой? Хотя бы Керенский на худой конец?
Antuan Rokanten
По-моему людям нравится кататься на льду.
Dimus
Сегодня видел "спецтехнику" у м.Пионерская,- "Мерседес" с отвалом спереди и разбрасывателем песка сзади ехал по Коломяжскому пр. в районе остановок транспорта у метро. Этот чудик даже отвал не опустил, сыпал песок прямо в снежную кашу высотой около 10 см.
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