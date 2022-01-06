«Падают все!» На Дворцовой тоже появился несанкционированный каток

Напомним, накануне горожане устроили горку в подземном переходе у Гостиного двора на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Под землю съезжали стоя, сидя и лёжа. От бесплатного катка уже избавились, но пешеходы в центре продолжают буксовать и проваливаться. «Фонтанка» прошлась по улицам города и запечатлела самоотверженную и неравную борьбу со снежной стихией.



Тем временем в администрации Центрального района Петербурга по итогам оперативного совещания 6 января труды управляющих компаний по уборке городских улиц в условиях снегопада оценили неплохо — в целом справляются, но темпы и качество необходимо нарастить, отметили чиновники.

