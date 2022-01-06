FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Справляются, но нужно быстрее». Дорожникам предписали ускориться в борьбе с ужасами гололёда

Неравную борьбу городских служб со снегом продолжили оперативным совещанием в администрации Центрального района Петербурга. Избавляться вовремя поручено как от наледи, так и от мусора.

3
Печать

Подробностями совещания 6 января поделилась районная администрация. Труды управляющих компаний в условиях снегопада оценили неплохо: в целом справляются, но темпы и качество необходимо нарастить.

«Особенно важно постоянно отслеживать и своевременно удалять снег, наледь и сосульки с крыш», — отметила исполняющая обязанности главы администрации Елена Федорова.

Ускориться с уборкой дорог и тротуаров поручено также ГУДП «Центр». Особый упор дорожникам предписано сделать на расчистку пешеходных переходов, остановочных комплексов, мест скопления людей и входов в метро.

Накануне горожане устроили горку в подземном переходе у Гостиного двора на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Под землю съезжали стоя, сидя и лёжа. От бесплатного катка уже избавились, но пешеходы в центре продолжают буксовать и проваливаться. «Фонтанка» прошлась по улицам города и запечатлела самоотверженную и неравную борьбу со снежной стихией.

Не обошли вниманием на совещании и уборку мусора, на которую петербуржцы жалуются с начала года.

«Было рекомендовано АО «Автопарк №1 «Спецтранс» усилить работу по своевременному вывозу ТКО с учетом специфики района и необходимости соблюдения графика вывоза отходов», — сообщили в администрации.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

262224921
Как понять ускорится? По-моему кое у кого уже агония.
Москва 2041
При Сталине такого не было!
sakorol
жалко горку ликвидировали
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний