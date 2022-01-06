«Справляются, но нужно быстрее». Дорожникам предписали ускориться в борьбе с ужасами гололёда

Ускориться с уборкой дорог и тротуаров поручено также ГУДП «Центр». Особый упор дорожникам предписано сделать на расчистку пешеходных переходов, остановочных комплексов, мест скопления людей и входов в метро.

«Особенно важно постоянно отслеживать и своевременно удалять снег, наледь и сосульки с крыш», — отметила исполняющая обязанности главы администрации Елена Федорова.

Подробностями совещания 6 января поделилась районная администрация. Труды управляющих компаний в условиях снегопада оценили неплохо: в целом справляются, но темпы и качество необходимо нарастить.

Накануне горожане устроили горку в подземном переходе у Гостиного двора на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Под землю съезжали стоя, сидя и лёжа. От бесплатного катка уже избавились, но пешеходы в центре продолжают буксовать и проваливаться. «Фонтанка» прошлась по улицам города и запечатлела самоотверженную и неравную борьбу со снежной стихией.



Не обошли вниманием на совещании и уборку мусора, на которую петербуржцы жалуются с начала года.



«Было рекомендовано АО «Автопарк №1 «Спецтранс» усилить работу по своевременному вывозу ТКО с учетом специфики района и необходимости соблюдения графика вывоза отходов», — сообщили в администрации.

