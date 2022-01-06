Теперь не фальстарт. Минздрав признал, что «омикрон» уже местный

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что «омикрон» выявили у людей, не покидавших страну. Заявление опубликовано на сайте министерства, которое менее двух недель назад опровергало эти же данные своего главы.
«Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — цитирует Мурашко сайт Минздрава 6 января.
Как отметил министр, исследования, проводимые в Италии совместно с институтом Спаланцани, подтвердили эффективность «Спутника V» против нового штамма: при условии ревакцинации «Спутником Лайт» защита от тяжёлого течения заболевания «достаточно высока».
О том, что «омикрон» освоился в России, Михаил Мурашко рассказал 25 декабря во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону. Его министерство с ним не согласилось.
По данным Роспотребнадзора, к концу года в стране зафиксировано более 100 случаев нового коронавирусного штамма. Заболевшие — туристы и их близкие.