Теперь не фальстарт. Минздрав признал, что «омикрон» уже местный

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что «омикрон» выявили у людей, не покидавших страну. Заявление опубликовано на сайте министерства, которое менее двух недель назад опровергало эти же данные своего главы.



«Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется. Сегодня мы видим в нашей стране не только «завозные» случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — цитирует Мурашко сайт Минздрава 6 января.

