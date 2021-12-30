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Глава Роспотребнадзора назвала число выявленных случаев «омикрона» в России. Их больше 100

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В настоящий момент в России официально зарегистрировано 103 случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». При этом все очаги локализованы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», — заявила главный санитарный врач РФ 30 декабря в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «дельта» и «омикрон» могут привести к «цунами новых случаев» коронавируса в мире. В Петербурге тем временем выздоровела первая пациентка, заразившаяся новым вариантом COVID-19.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Нужно назвать каждого поименно. Снять репортаж и поощрить выплатой.
тов
Сто человек с насморком и больным горлом.

Зато какое красивое название придумали.
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