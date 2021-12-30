Глава Роспотребнадзора назвала число выявленных случаев «омикрона» в России. Их больше 100

В настоящий момент в России официально зарегистрировано 103 случая инфицирования штаммом коронавируса «омикрон». При этом все очаги локализованы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», — заявила главный санитарный врач РФ 30 декабря в эфире телеканала «Россия-24».

